CIBIL स्कोर 650...क्या ₹3 लाख का लोन मिल सकता है? ये रहा जवाब
Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 12:20 PM IST
CIBIL Score : आप बैंकों में लोन लेने जाते हैं तो उसमें क्रेडिट स्कोर का रोल महत्वपूर्ण होता है. आपका क्रेडिट स्कोर खराब होने के कारण आपको लोन नहीं मिल पाता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यूनतम स्कोर की कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं की है. अगर आपका स्कोर 650 है. तो इसका मतलब है कि पहले कभी क्रेडिट मैनेजमेंट में कुछ समस्या रही है.

अगर आपका स्कोर 650 से कम है तो आपकी प्रोफाइल ज्यादा रिस्की मानी जाती है, इसलिए ब्याज दरें बहुत ज्यादा हो सकती हैं. लेंडर्स आपको छोटा अमाउंट ही ऑफर करते हैं. लोन की शर्तें ज्यादा सख्त हो सकती हैं.

कैसे मिलता है लोन?

  • आपकी सैलरी या कमाई स्टेबल है या नहीं. 
  • आपके ऊपर पहले से कोई लोन तो नहीं है. 
  • आपकी नौकरी कितनी स्टेबल है 
  • आप किस कंपनी में काम करते हैं.
  • आप कितना लोन मांग रहे हैं 

अगर 650 CIBIL स्कोर है तो लोन मिलना मुमकिन है. लेकिन, मुश्किल जरूर होती है. अगर आप सही प्लानिंग करें, तो लोन मिल सकता है.

750+ CIBIL स्कोर संतोषजनक

750 से ज्यादा का कोई भी CIBIL स्कोर संतोषजनक और सुरक्षित माना जाता है. इसके अलावा, कम क्रेडिट स्कोर वाले आवेदकों के लिए नए लोन प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बैंक ऐसे विश्वसनीय आवेदक चाहते हैं जो बिना किसी देरी के अपने पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बिल या होम लोन की EMI समय पर चुका सकें. इसके लिए बैंक उच्च क्रेडिट स्कोर वाले उधारकर्ताओं को लोन देने में अधिक सहज होते हैं.

क्या होता है CIBIL स्कोर?

CIBIL स्कोर तीन डिजिट्स का एक नंबर होता है, ये 300 से 900 के बीच रहता है. इस नंबर से पता चलता है कि आप क्रेडिट को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं. 750+ के ऊपर स्कोर अच्छा माना जाता है, वहीं इससे कम स्कोर को रिस्क के रूप में देखा जाता है.

