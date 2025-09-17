पर्सनल लोन या टॉप-अप लोन, इमरजेंसी फंड के लिए क्या है बेस्ट ऑप्शन?

अचानक पैसों की जरूरत कई बार व्यक्ति को लोन लेने पर मजबूर कर देती है. ऐसे में सामने में सामने या तो रिश्तेदारों से पैसे मांगने का विकल्प होता है, या फिर बैंक से. यहां आपको 9-20 प्रतिशत के इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है. इसके साथ ही कई नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी पेपर-लैस इंस्टेंट पर्सनल लोन देती है.

पहली बार लोन लेने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है. परेशानी तब होती है, जब एक पर्सनल लोन चल रहा हो और दोबारा लोन लेने की जरूरत पड़ जाए. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि दुसरा पर्सनल लोन लें या फिर टॉप अप लोन.

टॉप-अप लोन

बैंक या एनबीएफसी टॉप अप लोन पर्सनल लोन पर देती है. लेकिन ये सुविधा सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए होता है जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है. यह लोन आपके पहले से चल रहे लोन पर मिलता है तो बैंक या एनबीएफसी के पास आपकी पूरी डिटेल उपलब्ध होती है. इससे टॉप-अप लोन के अप्रूवल में ज्यादा समय नहीं लगता है. साथ ही इसका इंटरेस्ट रेट नए पर्सनल लोन के मुकाबले कम होता है.

नया पर्सनल लोन

यदि आप नया पर्सनल लोन लेते हैं, तो आपको प्रोसेस को शुरू से करना होता है. आप किसी बैंक या एनबीएफसी के पास पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसमें बैंक या एनबीएफसी आपकी एलिजिबिलिटी देखते हैं. आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा होने पर वे आपका अप्लिकेशन एप्रूव कर देते हैं. नए पर्सनल लोन पर आपको प्रोसेसिंग चार्ज चुकाना होगा. इसका इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है. इससे यह लोन काफी महंगा हो जाता है.

क्या है बेस्ट ऑप्शन

अगर आप पहले से लिए गए अपने पर्सनल लोन की EMI समय पर चुका रहे हैं तो टॉप-अप लोन आपके लिए कम महंगा पड़ेगा. इसलिए बैंक से बात करके कोशिश करें कि आपको टॉप-अप लोन मिल जाए. हालांकि बैंक के नहीं मानने पर नया पर्सनल लोन लेना ही एक विकल्प रह जाता है. लेकिन नया पर्सनल लोन या टॉप-अप लोन आपको तभी लेना चाहिए, जब आपके पास दूसरा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हो. इसकी वजह यह है कि ज्यादा पर्सनल लोन या टॉप लोन का असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है. खासतौर पर यदि आप समय इसका भुगतान नहीं कर पाते हैं.