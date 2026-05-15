Petrol and Diesel Price: म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी संकट के बीच क्रूड ऑयल के दाम में उठापटक देखी जा रही है. इस दौरान होर्मुज स्‍ट्रेट बंद होने से दुन‍ियाभर में तेल और गैस की सप्‍लाई चेन टूट गई. पहले इसका असर देश में गैस की कीमत में बढ़ोतरी के रूप में देखा गया. अब केंद्र सरकार ने देश के घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल 3 रुपये लीटर महंगा कर द‍िया है. तेल की कीमत में यह बढ़ोतरी 15 मई यानी शुक्रवार सुबह 6 बजे से देशभर में लागू हो गई है. तेल की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी का असर आने वाले समय में खुदरा महंगाई दर पर देखा जाएगा.

हाल‍िया बढ़ोरी के बाद राजधानी द‍िल्‍ली में पेट्रोल का रेट 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रत‍ि लीटर हो गया. वहीं, डीजल का रेट 87.67 रुपये प्रत‍ि लीटर से बढ़कर 90.67 रुपये लीटर पर पहुंच गया.

आज क्‍या है क्रूड ऑयल का रेट?

शुक्रवार सुबह क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी देखी गई. ब्रेंट क्रूड मामूली तेजी के साथ चढ़कर 106.6 डॉलर प्रत‍ि बैरल के लेवल पर और WTI क्रूड 102 डॉलर पर देखा गया. कच्‍चे तेल के दाम में तेजी का असर दुन‍ियाभर में पेट्रोल की बढ़ती कीमत के रूप में देखा जा रहा है. अमेरिका में भी तेल के दाम 50 फीसदी तक बढ़ गए हैं. भारत में भी सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से शुक्रवार को तेल की कीमत में इजाफा कर द‍िया गया. हालांक‍ि क्रूड ऑयल के दाम में ज‍िस तरह से प‍िछले ढाई महीने में तेजी आई है, उसके मुकाबले पेट्रोल-डीजल के रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई है.