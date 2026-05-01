Fuel Price Hike Alert: जंग की मार का अब लगेगा करंट; पेट्रोल-डीजल ₹5 तक हो सकते हैं महंगे, LPG ₹50 बढ़ने के आसार!

Fuel Price Hike Alert: देश में एक बार फिर महंगाई का झटका लग सकता है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द ही ₹4-5 प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हो सकती है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू LPG सिलेंडर ₹40-50 तक महंगा हो सकता है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में तेज उछाल आया है. सप्लाई में रुकावट, शिपिंग जोखिम और लंबे समय तक अस्थिरता की आशंका ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं. इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है.

बढ़ाए जा सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

करीब चार साल बाद यह पहला मौका होगा जब पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं. 2022 से अब तक रिटेल कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं, जबकि इस दौरान ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) नुकसान झेल रही हैं.सरकार पर भी वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बढ़ती कीमतों के बीच सब्सिडी या टैक्स में राहत देना आसान नहीं रह गया है. ऐसे में सरकार अब कंपनियों के नुकसान और महंगाई के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे पर अंतिम फैसला अगले 5-7 दिनों में लिया जा सकता है. फिलहाल सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कीमतों में बढ़ोतरी के समय और सीमा को लेकर अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है.

और बढ़ सकती है महंगाई

अगर कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब, घर के बजट और ट्रांसपोर्टेशन खर्च पर पड़ेगा. महंगाई और बढ़ सकती है.

कमर्श‍ियल स‍िलेंडर के दाम में 993 रुपये की बढ़ोतरी

1 मई यानी आज सुबह 19 क‍िलो वाले कमर्श‍ियल स‍िलेंडर के दाम में 993 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई. इसके बाद द‍िल्‍ली में आज से 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर महंगा होकर 3,071.50 रुपये का हो गया है.