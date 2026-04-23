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Hindi Newsबिजनेसअमेर‍िका-ईरान के बीच तनाव, फ‍िर से 100 डॉलर के पार पहुंचा क्रूड ऑयल; पेट्रोल-डीजल पर क्‍या आया अपडेट?

अमेर‍िका-ईरान के बीच तनाव, फ‍िर से 100 डॉलर के पार पहुंचा क्रूड ऑयल; पेट्रोल-डीजल पर क्‍या आया अपडेट?

Crude Oil Price: अमेर‍िका की तरफ से ईरान जंग के बीच सीजफायर को आगे बढ़ा द‍िया गया है. लेक‍िन ट्रंप ने नाकेबंदी को जारी रखने की बात कही गई है. इस बीच क्रूड ऑयल के दाम में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:44 AM IST
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Petrol Diesel Price in Delhi: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. ईरान की तरफ से अमेर‍िका की सभी शर्तें माने जाने से इनकार करने के बाद ट्रंप ने सीजफायर को आगे बढ़ा द‍िया है. प‍िछले द‍िनों जब दोनों देशों में सीजफायर पर सहमत‍ि बनी थी, उसके बाद क्रूड ऑयल के रेट में ग‍िरावट आई थी. लेक‍िन ईरान जंग के बीच दो द‍िन से क्रूड के दाम में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है. बुधवार के बाद गुरुवार को भी क्रूड ऑयल के रेट में तेजी देखी जा रही है. इसके साथ ही ब्रेंट क्रूड चढ़कर 102.6 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पर पहुंच गया.

ट्रंप की तरफ से कहा गया है क‍ि जब तक ईरान ठोस प्रस्ताव पेश नहीं करता, तब तक सीजफायर जारी रहेगा. ईरान ने जब होर्मुज स्‍ट्रेट को कमर्श‍ियल श‍िप के लि‍ए पूरी तरह खोलने का ऐलान क‍िया तो क्रूड के दाम में बड़ी ग‍िरावट आई थी. लेक‍िन बाद में ईरान ने फ‍िर से होर्मुज को बंद कर द‍िया. WTI क्रूड के दाम में भी गुरुवार को तेजी आई और यह हरे न‍िशान के साथ 93.50 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर ट्रेंड कर रहा है. इसके अलावा ब्रेंट क्रूड 102.58 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा जा रहा है.

क्रूड ऑयल की ग्लोबल सप्लाई चेन टूटी

ईरान और इजरायल के बीच 28 फरवरी से चल रही जंग के बीच क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्‍त तेजी देखी गई थी. ईरान की तरफ से होर्मुज का गेट बंद क‍िये जाने के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी है. दुन‍ियाभर के ऑयल मार्केट का 20 फीसदी तेल इस अहम समुद्री रास्‍ते से ही आयात-न‍िर्यात होता है. ट्रंप ने सीजफायर को आगे बढ़ाने की बात कही तो ईरान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया जताई गई. ईरानी संसद के स्पीकर के एक एडवाइजर ने तीखा बयान जारी करते हुए कहा क‍ि हारने वाला पक्ष कभी शर्तें नहीं थोप सकता.

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घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल का हाल

सीजफायर के बाद क्रूड ऑयल के दाम 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल से नीचे पहुंचने और सरकार की तरफ से एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती क‍िये जाने से तेल कंपन‍ियों ने राहत की सांस ली थी. लेक‍िन अब फ‍िर क्रूड के रेट 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल के ऊपर पहुंच गए. क्रूड के दाम में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू बाजार में देखा जाता है. प‍िछले द‍िनों क्रूड के दाम में तेजी आने के बाद तेल कंपन‍ियों के प्रॉफ‍िट पर असर पड़ा. कंपन‍ियों को राहत देने के लि‍ए सरकार ने एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती की थी. यद‍ि क्रूड लंबे समय तक 100 डॉलर के आसपास बना रहा तो इसका असर आम आदमी पर देखने को म‍िल सकता है.

आज पेट्रोल-डीजल के रेट

  • दिल्ली : पेट्रोल 94.77, डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर

  • मुंबई: पेट्रोल 103.54, डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर

  • चेन्नई: पेट्रोल 100.84, डीजल 92.48 रुपये प्रति लीटर

  • कोलकाता: पेट्रोल 105.45, डीजल 91.81 रुपये प्रति लीटर

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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