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Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के बढ़ गए दाम, पिछले 7 दिनों में क्‍या-क्‍या हुआ महंगा?

 हार्मुज संकट को पीएम मोदी ने दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक कहा है. इसका सीधा असर अब भारतीय बाजार पर भी दिखने लगा है. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 15, 2026, 09:42 AM IST
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Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के बढ़ गए दाम, पिछले 7 दिनों में क्‍या-क्‍या हुआ महंगा?

पेट्रोल-डीजल के दाम में 3-3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) ने किया है. हार्मुज संकट के कारण दुनियाभर में कच्‍चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई. इसके चलते कहा जा रहा था कि रोजाना ओएमसी को 1000-1200 करोड़ का नुकसान हो रहा था. नतीजतन, दामों में बढ़ोतरी की गई. हार्मुज संकट को पीएम मोदी ने दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक कहा है. इसका सीधा असर अब भारतीय बाजार पर भी दिखने लगा है. पेट्रोल-डीजल के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी की कई चीजें हाल में महंगी हुई हैं. आइए इन पर डालते हैं एक नजर: 

CNG के दामों में बढ़ोतरी

दिल्‍ली में इंद्रप्रस्‍थ गैस ल‍िम‍िटेड (IGL) ने आज सुबह छह बजे से ही सीएनजी के रेट में 2 रुपये प्रत‍ि क‍िलो का इजाफा कर द‍िया है. आज की बढ़ोतरी के बाद राजधानी द‍िल्‍ली और उससे सटे नोएडा में सीएनजी महंगी हो गई है. इससे पहले गुरुवार सुबह मुंबई में भी महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने सीएनजी (CNG) के दाम में 2 रुपये क‍िलो का इजाफा क‍िया था.

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दूध के बढ़े दाम

देश की दो सबसे बड़ी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने दो-तीन रुपये तक दूध के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. 

सोने-चांदी के रेट

सोना महज एक हफ्ते के भीर ₹10,000 महंगा होकर ₹1,62,186 के स्तर पर पहुंच गया है. चांदी के दामों में भी पंख लग गए हैं. ये हफ्ते भर में ₹47,000 की बढ़त के साथ ₹3,00,238 प्रति किलो पर पहुंच गई है.

सब्‍जी 

खुदरा महंगाई दर 15 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है. अप्रैल में CPI 3.8 फीसदी पर पहुंच गया. अब थोक महंगाई दर (WPI) 42 महीनों के हाई पर पहुंच गया है. अप्रैल में भारत की थोक महंगाई दर तेजी से बढ़कर 8.3% हो गई, जो मौजूदा सीरीज में सबसे ज्यादा है. मार्च महीने में थोक महंगाई की दर 3.88 फीसदी थी, जो अप्रैल में 8.3 % पर पहुंच गई. 

थोक महंगाई दर बढ़ने से कच्चे माल, धातु, कपड़े आदि महंगे हो जाते हैं. खाद्यान्न, तेल, सब्जियां, फल और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं. कुल मिलाकर रसोई का बजट बढ़ जाता है. 

इस परिप्रेक्ष्‍य में अगर अप्रैल महीने की रिटेल महंगाई के आंकड़ों को देखें तो सब्जी का भाव भी बढ़ गया है. खाने की थाली में गोभी और टमाटर के दाम क्रमशः 25.58% और 35.28% चढ़ गए हैं. साबुन, शैम्पू जैसे पर्सनल केयर उत्पादों में भी अप्रैल में 17.66% की रिटेल महंगाई दर्ज की गई है.

ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र

थोक महंगाई के आंकड़ों में सबसे ज्यादा डराने वाला आंकड़ा फ्यूल एंड पावर कैटेगरी से आया है, जहां महंगाई दर 1.05% से बढ़कर सीधे 24.71% पर पहुंच गई है.

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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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