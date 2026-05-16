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Hindi Newsबिजनेसदेर रात पेट्रोल पर सरकार का एक और बड़ा फैसला, ₹3 लीटर का बढ़ा दिया TAX, डीजल पर राहत, चेक करिए आज तेल का दाम

देर रात पेट्रोल पर सरकार का एक और बड़ा फैसला, ₹3/ लीटर का बढ़ा दिया TAX, डीजल पर राहत, चेक करिए आज तेल का दाम

Windfall Tax on Petrol-Diesel:   सरकार ने 16 मई से पेट्रोल एक्सपोर्ट पर पहली बार 3 रुपये प्रति लीटर का स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी SAED लगाने का फैसला किया है.सरकार ने डीजल पर लेवी को कम कर 16.5 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 16, 2026, 07:23 AM IST
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देर रात पेट्रोल पर सरकार का एक और बड़ा फैसला, ₹3/ लीटर का बढ़ा दिया TAX, डीजल पर राहत, चेक करिए आज तेल का दाम

Petrol-Diesel Rate Today 16 May:  ईरान युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा चर्चा तेल की हो रही है. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद आखिरकार भारतीय तेल कंपनियों ने भी 15 मई से पेट्रोल-डीजल के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. अब सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक और बड़ा फैसला लिया है. देर रात सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर विंडफॉल गेन टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया. केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल गेन टैक्स में बदलाव किया है.  वहीं रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को जीरो कर दिया है.

16 मई से तेल पर सरकार का बड़ा फैसला

सरकार ने 16 मई से पेट्रोल एक्सपोर्ट पर पहली बार 3 रुपये प्रति लीटर का स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी SAED लगाने का फैसला किया है. सरकार ने जहां पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 3 रुपये प्रति लीटर का विंडफॉल गेन टैक्स लगाया है तो वहीं डीजल पर राहत दी है. सरकार ने डीजल पर लेवी को कम कर 16.5 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया है. इसी तरह से ATF पर लेबी को 16 रुपये  प्रति लीटर कर दिया है.  ध्यान रहे कि सरकार ने घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. बदली गई दरे केवल निर्यात किए जाने वाले तेलों पर आज से लागू हो गई हैं.  यहां ये बात समझना जरूरी है कि  सरकार की ओर से विंडफॉल टैक्स बढ़ाने का मकसद घरेलू बाजार में तेल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है.  

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सरकार ने क्यों लिया फैसला ?  

मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं. सरकार का मानना है कि इसका फायदा भारतीय तेल कंपनियों को भी हो रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंची दरों पर अपना तेल बेच रही हैं और लाभ पाने के लिए भारी मात्रा में पेट्रोल-डीजल का निर्यात कर रही हैं. कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे सकती है, जिससे घरेलू बाजार में तेल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है. जिसकी वजह से सरकार ने विंडफॉल टैक्स गेन को बढ़ा दिया है, ताकि कंपनियों के निर्यात कर लगाम लगाकर देश में ईंधन की सप्लाई को बनाए रखा जाए. मार्च 26 में सरकार ने डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर का टैक्स लगाया था, ATF पर ये करीब 29.5 रुपये प्रति लीटर था. 11 अप्रैल 2026 में इसे रिवाइज किया गया और डीजल पर 55.5 रुपये/लीटर और ATF पर 42 रुपये/लीटर कर दिया गया. 30 अप्रैल को फिर से इसका रिव्यू किया गया और इसमें भारी कटौती करते हुए 23 रुपये/लीटर और 33रुपये/लीटर तय कर दिया गया.  

 

क्या होता है विंडफॉल टैक्स ?  

जब कंपनियां किसी बाहरी कारण या बदले हालात की वजह से अचानक से अप्रत्याशित लाभ कमाने लगती है तो सरकार उनपर विंडफॉल टैक्स लगाती है. ये टैक्स सरकार तब लगाती है, जब कंपनियां बिना खुद की मेहनत के अचानक बाहरी कारकों से अधिक मुनाफा कमाने लगती है. मौजूदा स्थिति की बात करें तो युद्ध की वजह से कंपनियों को तेल निर्यात पर भारी मुनाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सरकार ने विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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