/तेल संकट के चक्रव्यूह में फंसा देश तो सरकार ने खोल दी अपनी तिजोरी, 78 दिनों में गए ₹1.23 लाख करोड़

GOVT Duty Cut on Oil: आप शिकायतों की पोटली लेकर बैठे हैं कि सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए. सिलेंडर की कीमत बढ़ गई. महंगाई का सारा बोझ सरकार ने जनता पर डाल दिया, लेकिन हकीकत ये भी है कि सरकार ने जनता के बोझ को हल्का करने के लिए 78 दिनों में 1.23 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठाया है.
होर्मुज संकट और खाड़ी युद्ध क वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से तेल कंपनियों पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा था. तेल की हाई वैल्यू और आयात का बढ़ता बोझ तेल कंपनियों के घाटे को बढ़ा रहा था, सरकार ने इस बोझ को कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फैसला किया, जिससे सरकारी खजाने को बीते 78 दिनों में 1.23 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
आम लोगों पर तेल की महंगाई का बोझ रोकने के लिए सरकार ने अपनी तिजोरी का दरवाजा खोल दिया. सरकार ने 78 दिनों तक तेल की बढ़ी कीमतों का बोझ अकेले झेला. अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे देश तेल की तबाही को झेल नहीं पा रहे है. उन्होंने महंगे तेल का बोझ आम जनता पर डाल दिया और कई बार तेल के दाम बढ़ाए. अमेरिका जैसे सुपरपावर देश में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 44.5% और डीजल के दामों में 48.1% तक की वृद्धि दर्ज की गई है.
वहीं भारत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके,उपभोक्ताओं पर बोझ डालने के बजाय, 78 दिनों में लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपये के राजस्व घाटा सहा है. यानी वैश्विक तेल के बाजार में मचे कोहराम से आम नागरिकों की जेब और देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ढाल बनकर आई. सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमत में 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढोतरी कर तेल कंपनियों के कुल घाटे को 44 % कम करने की कोशिश की. तेल कंपनियों को तेल की बढ़ी कीमतों की वजह से हर दिन 1000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था, जिसे दाम बढ़ोतरी कर 600 करोड़ रुपये प्रति दिन पर लाया गया है.