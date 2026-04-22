Petrol Diesel Price in Delhi: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव बरकरार है. इस बीच डोनाल्‍ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच जारी सीजफायर को आगे बढ़ाने की बात कही है. ट्रंप ने साफ कहा क‍ि जब तक ईरान ठोस प्रस्ताव पेश नहीं करता, तब तक यह सीजफायर जारी रहेगा. इस बीच क्रूड के दाम में मामूली तेजी देखी जा रही है. प‍िछले द‍िनों जब ईरान ने होर्मुज स्‍ट्रेट को कमर्श‍ियल श‍िप को पूरी तरह खोलने की घोषणा की थी तो क्रूड के दाम में जबरदस्‍त ग‍िरावट देखी गई थी. लेक‍िन उसके बाद ईरान ने फ‍िर से होर्मुज को बंद कर द‍िया था. दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू रहने के दौरान क्रूड के दाम में कोई बड़ी हलचल देखने को नहीं म‍िली.

एक द‍िन पहले मंगलवार को क्रूड ऑयल के दाम में आई तेजी के बाद बुधवार सुबह इसके रेट में हल्‍की तेजी देखी जा रही है. WTI क्रूड मामूली तेजी के साथ 89.70 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया. वहीं, ब्रेंट क्रूड के दाम भी हरे न‍िशान के साथ 98.51 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर ट्रेंड करते देखे गए. ईरान और इजरायल के बीच 28 फरवरी से चल रही जंग के बीच क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्‍त तेजी देखी गई थी. अब जब अमेर‍िका ने सीजफायर को जारी रखा है तो तेल की कीमत में अस्थिरता बनी रहने उम्मीद है.

बंदरगाहों पर जारी नाकाबंदी को 'बमबारी' जैसा बताया

ईरान की तरफ से होर्मुज की तालाबंदी क‍िये जाने के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह टूट चुकी है. आपको बता दें दुन‍ियाभर के ऑयल मार्केट का 20 फीसदी तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है. अब जब ट्रंप ने सीजफायर को और बढ़ाने का ऐलान क‍िया है तो ईरान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया जताई गई. ईरानी संसद के स्पीकर के एक एडवाइजर ने तीखा बयान जारी करते हुए कहा क‍ि हारने वाला पक्ष कभी शर्तें नहीं थोप सकता. उन्होंने अमेरिकी रुख पर सवाल उठाया और ईरानी बंदरगाहों पर जारी नाकाबंदी को 'बमबारी' जैसा बताया.

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घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल का हाल

इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल से नीचे पहुंचने और सरकार की तरफ से एक्‍साइज ड्यूटी कटौती क‍िये जाने से तेल कंपन‍ियों ने राहत की सांस ली है. क्रूड के दाम में तेजी-मंदी का असर सीधे तौर पर पेट्रोल-डीजल के रेट पर देखा जाता है. प‍िछले द‍िनों क्रूड के दाम में तेजी आने के बाद तेल कंपन‍ियों के प्रॉफ‍िट पर असर पड़ा. कंपन‍ियों को राहत देने के लि‍ए सरकार ने एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती की थी. यद‍ि क्रूड लंबे समय तक 100 डॉलर के आसपास बना रहा तो इसका असर आम आदमी पर देखने को म‍िल सकता है.

आज पेट्रोल-डीजल के रेट