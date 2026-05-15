Advertisement
trendingNow13218576
Hindi Newsबिजनेसस्विगी, जोमैटो, अमेजन सबकी डिलीवरी रहेगी ठप! महंगे पेट्रोल-डीजल के खिलाफ शनिवार को देशव्यापी हड़ताल

स्विगी, जोमैटो, अमेजन सबकी डिलीवरी रहेगी ठप! महंगे पेट्रोल-डीजल के खिलाफ शनिवार को देशव्यापी हड़ताल

  LPG, CNG, दूध और पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी के बाद बढ़ती महंगाई का विरोध शुरू हो गया है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके विरोध में 1.2 करोड़ गिग वर्कर्स ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 15, 2026, 11:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्विगी, जोमैटो, अमेजन सबकी डिलीवरी रहेगी ठप! महंगे पेट्रोल-डीजल के खिलाफ शनिवार को देशव्यापी हड़ताल

Petrol-Diesel Price Hike:  LPG, CNG, दूध और पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी के बाद बढ़ती महंगाई का विरोध शुरू हो गया है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके विरोध में 1.2 करोड़ गिग वर्कर्स ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. 16 मई , शनिवार को देशभर में गिग वर्कर्स की हड़ताल रहेगी. गिग एवं प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन (GIPSWU) ने तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध का ऐलान किया है. 

कल नहीं मिलेगी स्विगी, अमेजन की डिलीवरी! 

GIPSWU यूनियन का कहना है कि वो ऐप बेस्ड सर्विस को कुछ देर के लिए अस्थाई बंद रखकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे.  उन्होंने ऐप सर्विस को 12:00 PM से 5:00 PM  तक बंद रखने का फैसला किया है.  इस देशव्यापी हड़ताल में स्विगी, जोमैटो, ब्लिकिंट, जेप्टो, ओला, उबर, रैपिडो में काम करने वाले करोड़ों गिग वर्कर्स शामिल होंगे. 

क्या है गिग वर्कर्स की मांग ?

तेल के दाम में बढ़ोतरी होने से उनके ऊपर खर्च का बोझ बढ़ा है. गिग वर्कर्स पूरी तरह से बाइक और स्कूटर पर निर्भर हैं. ऐसे में ईंधन के दाम बढ़ने से उनकी रोज की कमाई पर भारी असर पड़ा है. यूनियन का कहना है कि उनके प्रति किलोमीटर सर्विस रेट में बढ़ोतरी की जाए, ताकि वो तेल के बढ़े दामों के बीच अपना गुजारा कर सके.  गिग वर्कर्स चाहते हैं कि तेल के दाम बढ़ने के बाद कम से कम 20 रुपये प्रति किलोमीटर सर्विस रेट तय किया जाए. उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है किगिग वर्कर्स के भुगतान बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं.  

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

nationwide strike

Trending news

'12th Fail' फेम IPS मनोज शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर
manoj sharma
'12th Fail' फेम IPS मनोज शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर
उम्मीद है... असदुद्दीन ओवैसी ने धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर कह दी बड़ी बात
Owaisi
उम्मीद है... असदुद्दीन ओवैसी ने धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर कह दी बड़ी बात
पंजाब में मान सरकार की शिक्षा क्रांति का दिखा असर, 416 स्कूलों ने दिया 100% रिजल्ट
Punjab
पंजाब में मान सरकार की शिक्षा क्रांति का दिखा असर, 416 स्कूलों ने दिया 100% रिजल्ट
'फोन रख दें, वरना बंदूक...', दिल्ली में पत्रकार पर क्यों भड़के लावरोव; Video Viral
Sergei Lavrov
'फोन रख दें, वरना बंदूक...', दिल्ली में पत्रकार पर क्यों भड़के लावरोव; Video Viral
100 करोड़ दो वरना... नितिन गडकरी को धमकाने वाले दोषी करार, अब जेल में कटेगी जिंदगी
Nitin Gadkari
100 करोड़ दो वरना... नितिन गडकरी को धमकाने वाले दोषी करार, अब जेल में कटेगी जिंदगी
हैदराबाद-जयपुर स्पेशल ट्रेन में अचानक लगी आग, कोच हुआ जलकर खाक
train fire
हैदराबाद-जयपुर स्पेशल ट्रेन में अचानक लगी आग, कोच हुआ जलकर खाक
बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने बंद कराया जय श्री राम का नारा, आखिरकार मामला क्या था?
Shubhendu Adhikari
बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने बंद कराया जय श्री राम का नारा, आखिरकार मामला क्या था?
भारत का वो शहर जहां नाश्ते में खाते हैं मीठा, इस जगह को कहते हैं जलेबी कैपिटल
India popular dish
भारत का वो शहर जहां नाश्ते में खाते हैं मीठा, इस जगह को कहते हैं जलेबी कैपिटल
NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला केमिस्ट्री का लेक्चरर, पुणे से CBI ने दबोचा
NEET
NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला केमिस्ट्री का लेक्चरर, पुणे से CBI ने दबोचा
भोजशाला विवाद पहुंचा SC, हिंदू पक्षकार ने दायर की कैविएट; एकतरफा आदेश न देने की मांग
bhojshala dispute
भोजशाला विवाद पहुंचा SC, हिंदू पक्षकार ने दायर की कैविएट; एकतरफा आदेश न देने की मांग