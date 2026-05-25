Petrol and Diesel Price Today: देश की सरकारी तेल कंपन‍ियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट में फ‍िर से बढ़ोतरी कर दी है. शन‍िवार यानी 23 मई को दाम बढ़ाने के बाद आज फ‍िर से कीमत में उछाल आया. सोमवार सुबह 6 बजे से तेल कंपन‍ियों ने पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये महंगा कर द‍िया. यह प‍िछले 11 द‍िन के दौरान तेल कंपन‍ियों की तरफ से की गई चौथी बढ़ोतरी है. इससे पहले 23 मई को तेल कंपन‍ियों ने पेट्रोल 0.87 रुपये प्रति लीटर और डीजल 0.91 रुपये प्रति लीटर महंगा क‍िया था. हाल‍िया बढ़ोतरी के बाद राजधानी द‍िल्‍ली में पेट्रोल महंगा होकर 102.12 रुपये प्रत‍ि लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रत‍ि लीटर हो गया.

कब क‍ितने बढ़े दाम?

तारीख----पेट्रोल-----डीजल

15 मई-----3 रुपये-----3 रुपये Add Zee News as a Preferred Source

19 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये

23 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये

25 मई-----2.61 रुपये-----2.71 रुपये

15 मई से शुरू हुआ बढ़ोतरी का स‍िलस‍िला

व‍िधानसभा चुनाव संपन्‍न होने के बाद तेल कंपन‍ियों की तरफ से लगातार पेट्रोल-डीजल के रेट में इजाफा क‍िया जा रहा है. प‍िछले 11 द‍िन के अंदर चौथी बार तेल की कीमत में बढ़ोतरी से द‍िल्‍ली में पेट्रोल का रेट बढ़कर 100 रुपये प्रत‍ि लीटर के पार चला गया. प‍िछली बढ़ोतरी दो द‍िन पहले ही शनिवार (23 मई) को की गई थी. उस समय कंपन‍ियों ने पेट्रोल 0.87 रुपये प्रति लीटर और डीजल 0.91 रुपये प्रति लीटर महंगा क‍िया था. इससे पहले 19 मई को भी पेट्रोल-डीजल के रेट में इजाफा क‍िया गया था. सबसे पहली बार 15 मई को कीमत को एक ही झटके में 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया था.

क्‍यों बढ़ रहे दाम?

म‍िड‍िल ईस्‍ट में अमेर‍िका और ईरान के बीच प‍िछले करीब तीन महीने से चल रही तनाव का असर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत पर पड़ा है. ईरान युद्ध शुरू होने से पहले 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर कारोबार करने वाला क्रूड ऑयल जंग के बीच चढ़कर 125 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक चला गया. हालांक‍ि, अब दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत से म‍िल रहे सकारात्‍मक संकेतों के बीच क्रूड के दाम में कुछ नरमी आई है. सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड ग‍िरकर 99 डॉलर प्रत‍ि बैरल और WTI क्रूड 92 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया.

तेल की कीमत में बदलाव से पहले सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से दावा क‍िया गया था क‍ि महंगा क्रूड ऑयल खरीदने से उन्‍हें रोजाना करीब 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. मई महीने की शुरुआत में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था क‍ि फाइनेंश‍ियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही में तेल कंपनियों का घाटा बढ़कर 1 लाख करोड़ से लेकर सवा लाख करोड़ तक पहुंच सकता है.