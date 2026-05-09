जल्द बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? तेल कंपनियों को हर दिन ₹700 करोड़ तो सरकार को हर महीने ₹14000 करोड़ की लग रही चपत, कच्चा तेल और चढ़ा

Oil Price Hike: ईरान युद्ध की वजह से वैश्कि बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का दौर फिर से शुरू हो गया है. कच्चे तेल की कीमत, जो युद्ध से पहले 70 डॉ लर पर थी, आज 125 डॉलर प्रति बैरल को पार कर चुकी है. 9 मई, शनिवार को कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़े. ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध को लेकर अनिश्चितता का माहौल है. अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं. अमेरिका समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान का कहना है किअमेरिकी हमले में ईरान के फ्लैग लगे जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद से तनाव फिर से बढ़ गया है.

आज क्या है कच्चे तेल की कीमत

इंटनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में फिर से तेजी लौटी. ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.43 डॉलर की बढ़त के साथ 100.49 डॉलर पर पहुंच गया. तेल के दाम में तेजी की वजह से दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. अमेरिका में भी तेल की कीमत 50 फीसदी बढ़ चुकी है. इन सबके बीच भारत में पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई. भारत में आज भी पेट्रोल-डीजल 4 साल पुराने रेट्स पर बिक रहे हैं.

तेल कंपनियों को कितना नुकसान

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भारत में सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. कच्चे तेल के दाम दोगुने हो चुके हैं. शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है और तेल कंपनियों पर घाटे का दबाव भी. भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को करीब 30000 करोड़ रुपये महीने की अंडर-रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है.

तेल कंपनियों के घाटे में सरकार ने क्या कहा ?

देश में पेट्राल-डीजल के दाम बढ़ेंगे ? इस सवाल के जवाब में तेल एवं गैस मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि दो महीनों में तेल के दाम 70 से 120 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुका है. LPG की कीमत 780 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गई है, जिसके चलते तेल कंपनियों को रोजाना 600 से 700 करोड़ रुपये का रोजाना नुकसान हो रहा है.तेल कंपनियां महंगा तेल खरीदकर सस्ते दाम पर बेच रही है, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है. आम लोगों पर बढ़ती कीमत का दबाव न पड़े, इसके लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, जिससे सरकारी खजाने पर हर महीने 14000 करोड़ रुपये का भार पड़ रहा है.

क्या बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम ?

जिस तरह से मिडिल ईस्ट की स्थिति बनी हुई है, उससे ये अंदाजा लगा पाना कि युद्ध कम खत्म होगा, मुश्किल है. युद्ध जारी रहा तो तेल कंपनियां का ये घाटा जारी रहेगा. सरकार और तेल कंपनियां इस बोझ को कितने दिनों तक झेल सकती है, इस पर निर्भर करता है कि भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं. हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि तेल की बढ़ती कीमतों के बीच कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. LPG सिलेंडर के दाम में 4 बार बढ़ोतरी हो चुकी है. इस बार बारी पेट्रोल-डीजल की है.