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एक्‍साइज ड्यूटी घटने के बाद क्‍या सस्‍ता हो गया पेट्रोल-डीजल? चेक कीज‍िए अपने शहर का रेट

Diesel Price on 28th March: एक्‍साइज ड्यूटी में सरकार की तरफ से कटौती क‍िये जाने के बाद क्‍या पेट्रोल-डीजल के रेट में बदलाव हुआ है? यह सवाल काफी लोगों का है, अगर आप भी कुछ इसी तरह से पूछ रहे हैं तो चेक कीज‍िए आज के लेटेस्‍ट रेट-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 28, 2026, 08:37 AM IST
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एक्‍साइज ड्यूटी घटने के बाद क्‍या सस्‍ता हो गया पेट्रोल-डीजल? चेक कीज‍िए अपने शहर का रेट

Petrol Diesel Latest Rate: केंद्र सरकार ने होर्मुज संकट के बीच महंगे होते क्रूड ऑयल के असर से देशवास‍ियों को बचाने के ल‍िए एक्‍साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान क‍िया. सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपये की कटौती की घोषणा की. कुछ लोग शुरू में यह मान रहे थे क‍ि इसका फायदा तेल की कीमत पर आम आदमी को म‍िलेगा. लेक‍िन सरकार ने यह राहत सीधे तौर पर तेल कंपन‍ियों को दी है. इसका इनडायरेक्‍ट फायदा आम आदमी को भी म‍िलेगा. क्‍योंक‍ि क्रूड अकी बढ़ती कीमत के बीच तेल कंपन‍ियों की लागत लगातार बढ़ रही है. तेल की कीमत में क‍िसी भी तरह की बढ़ोतरी को रोकने के ल‍िए सरकार ने एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती की है. आइए जानते हैं शन‍िवार को देश के अलग- अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट-

आज का पेट्रोल का रेट (Petrol Price Today)

> द‍िल्‍ली- 94.77
> चेन्‍नई- 101.23
> मुंबई-103.54
> कोलकाता-103.54
> हैदराबाद-107.46
> नोएडा-94.74
> बेंगलुरू-102.96

डीजल का आपके शहर में क्‍या है रेट? (Diesel Price Today)

> द‍िल्‍ली- 87.67
> चेन्‍नई- 101.23
> मुंबई-90.03
> कोलकाता-92.39
> हैदराबाद-95.70
> नोएडा-87.81
> बेंगलुरू-90.99
> गुड़गांव-87.83
> भुवनेश्‍वर-92.69

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एक्‍साइज ड्यूटी में क‍ितनी कटौती?

सरकार की तरफ से शुक्रवार को पेट्रोल पर एक्‍साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटकर 3 रुपये लीटर रह गई. इसी तरह डीजल पर यह घटकर जीरो हो गई है. इससे पहले नायरा एनर्जी ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर दी जा रही छूट को खत्‍म कर द‍िया. कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि पेट्रोल पर 5.30 रुपये प्रत‍ि लीटर और डीजल पर 3 रुपये का इजाफा करके पहले से दी जा रही छूट को बंद कर द‍िया. ज‍िसके बाद नायरा एनर्जी पर म‍िलने वाले पेट्रोल-डीजल के रेट महंगे हो गए.

क्रूड ऑयल के दाम में लगी 'आग'

इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के दौरान क्रूड ऑयल की कीमत में उठापटक जारी है. प‍िछले द‍िनों 122 डॉलर प्रत‍ि बैरल के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचे क्रूड में कुछ नरमी देखी जा रही थी. लेक‍िन अब फ‍िर से इसमें तेजी देखी जा रही है. शन‍िवार सुबह ब्रेंट क्रूड का दाम 5 डॉलर चढ़कर 112.6 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया. इसी तरह डब्‍ल्‍यूटीआई क्रूड में भी तेजी देखी गई और यह 99.64 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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