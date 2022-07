Petrol-Diesel Price Today 7th July: तेल कंपन‍ियों की तरफ से बुधवार को घरेलू गैस स‍िलेंडर की कीमत एक बार फ‍िर से बढ़ा दी गई है. इस बार 14.2 क‍िलो वाला गैस स‍िलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है. दूसरी तरफ प‍िछले करीब डेढ़ महीने से पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel Price) के रेट पुराने स्‍तर पर ही कायम हैं. सरकार की तरफ से 21 मई को एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. उसके बाद रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हुआ.

100 डॉलर के नीचे पहुंचा क्रूड

दूसरी तरफ मंदी की आहट से क्रूड के दाम में ग‍िरावट दर्ज की जा रही है. डब्‍ल्‍यूटीआई क्रूड का भाव 98.19 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. वहीं ब्रेंट क्रूड 100.2 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. सरकार की तरफ से एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती क‍िए जाने के बाद कुछ राज्‍यों ने भी वैट कम क‍िया था. सरकार के कदम से पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये कम हो गए थे.

क्या हैं आज के दाम? (Petrol-Diesel Price on 7th July)

– दिल्ली पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर

– मुंबई पेट्रोल 111.35 रुपये और डीजल 97.28 रुपये प्रति लीटर

– चेन्नई पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर

– कोलकाता पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर

– नोएडा में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.96 रुपये प्रति लीटर

– लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर

– जयपुर में पेट्रोल 108.48 रुपये और डीजल 93.72 रुपये प्रति लीटर

– तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल 107.71 रुपये और डीजल 96.52 रुपये प्रति लीटर

– पोर्टब्‍लेयर में पेट्रोल 84.10 रुपये और डीजल 79.74 रुपये प्रति लीटर

– पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर

– गुरुग्राम में 97.18 रुपये और डीजल 90.05 रुपये प्रति लीटर

– बेंगलुरु में पेट्रोल 101.94 रुपये और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर

– भुवनेश्वर में पेट्रोल 103.19 रुपये और डीजल 94.76 रुपये प्रति लीटर

– चंडीगढ़ में पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर

– हैदराबाद में पेट्रोल 109.66 रुपये और डीजल 97.82 रुपये प्रति लीटर

कैसे चेक करें अपने शहर के रेट

पेट्रोल-डीजल का लेटेस्‍ट रेट चेक करने के ल‍िए तेल कंपन‍ियां SMS के माध्‍यम से रेट चेक करने की फैसेल‍िटी देती हैं. रेट चेक करने के लिए इंडियन ऑयल (IOC) के उपभोक्ता को RSP<डीलर कोड> लिखकर 9224992249 पर भेजना होगा. एचपीसीएल (HPCL) के कस्‍टमर HPPRICE <डीलर कोड> लिखकर 9222201122 पर और बीपीसीएल (BPCL) कस्‍टमर RSP<डीलर कोड> लिखकर 9223112222 पर SMS करें.

