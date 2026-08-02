/LPG सिलेंडर के बाद अब घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? OPEC+ देशों का बड़ा फैसला, हर दिन आएगा 1.88 लाख बैरल कच्चा तेल

Crude Oil Supply : ईरान युद्ध और होर्मुज संकट के बीच जहां भारत समेत दुनियाभर के देश से तेल और गैस की किल्लत और ऊंचे दामों का सामना किया, वहीं अब तेल को लेकर एक और बड़ा फैसला हुआ है, जिसका सीधा असर तेल सप्लाई पर होगा. होर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी की वजह से तेल सप्लाई संकट में है, ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है , ऐसे में सऊदी अरब, रूस और OPEC+ के सदस्य देशों ने रविवार को बड़ी बैठक की है.
तेल बेचने वाले देशों के बड़े समूह OPEC+ के सदस्य इस मीटिंग में तेल प्रोडक्शन बढ़ाने पर बड़ा फैसला लिया है. ऑनलाइन बैठक में सितंबर महीने के लिए कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर फैसला लिया गया. इस मीटिंग में हर दिन 1.88 लाख बैरल (188,000 बैरल) अतिरिक्त प्रोडक्शन बढ़ाने की घोषणा की गई. इसके साथ ही साल 2023 में लागू की गई 1.65 मिलियन बैरल प्रतिदिन की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को भी पूरी तरह वापस ले लिया गया है.ये लगातार छठा महीना है, जब ओपेक प्लस देशों ने तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने का फैसला किया है.
सऊदी अरब, रूस समेत ओपेक प्लस के 7 देशों ने तय किया तेल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा. खाड़ी युद्ध और होर्मुज की वजह से तेल सप्लाई संकट और बढ़ते दाम को देखते हुए इन देशों ने तेल उत्पादन को बढ़ाने का फैसला किया है. बता दें कि इससे पहले साल 2022 से 2023 के दौरान इन देशों ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से तेल उत्पादन को कम कर दिया था, ताकि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना रहे और तेल के दाम को सहारा मिले, अब फिर से तेल की मांग और सप्लाई को बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया गया है. तेल का उत्पादन और सप्लाई बढ़ने से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है.
सितंबर में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया गया है, लेकिन सितंबर के बाद उत्पादन बढ़ाने को लेकर OPEC+ की स्थिति स्पष्ट नहीं है. हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि बाजार की मांग, आपूर्ति और भू-राजनीतिक हालात का आकलन करते हुए अक्टूबर में तेल उत्पादन बढ़ाने को अस्थाई तौर पर रोका जा सकता है. ओपेक प्लस देशों के इस फैसले से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ेगी. मांग बढ़ने से कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. वैश्विक आपूर्ति मजबूत रहती है. कच्चे तेल के दाम घटने और तेल के सप्लाई बढ़ने से भारत जैसे बड़े आयातक देशों का क्रूड इंपोर्ट बिल घट सकता है. तेल का आयात बिल घटने से आने वाले दिनों में तेल कंपनियां पेट्रोल, डीजल के दाम घटा सकती है. पेट्रोल आदि के दाम घटने से महंगाई पर भी राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है. जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को होगा.