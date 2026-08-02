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LPG सिलेंडर के बाद अब घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? OPEC+ देशों का बड़ा फैसला, हर दिन आएगा 1.88 लाख बैरल कच्चा तेल

Petrol-Diesel Price: एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती के बाद अब तेल को लेकर भी बड़ी खबर आई है. 22 देशों के समूह OPEC+ ने तेल को लेकर जो फैसला लिया है, उसका असर भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दिख सकता है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 02, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:50 PM IST
LPG सिलेंडर के बाद अब घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? OPEC+ देशों का बड़ा फैसला, हर दिन आएगा 1.88 लाख बैरल कच्चा तेल

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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