/पेट्रोल-डीजल के दाम से लेकर कमजोर रुपये तक, होर्मुज विवाद का भारत पर क्या होगा असर?

Donald Trump on Strait of Hormuz:अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया गया है. ट्रंप ने इस बार कहा कि ईरान को हराने के बाद वह जल्द 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को अमेरिका का इलाका घोषित कर देंगे. इससे पहले ट्रंप यह भी दावा कर चुके हैं कि अमेरिका के पास होर्मुज का 'पूरा कंट्रोल' है. इसके बाद ईरान ने अमेरिका के दावे को खारिज करते हुए साफ संकेत दिया कि वह होर्मुज स्ट्रेट पर किसी अमेरिकी कब्जे को स्वीकार नहीं करेगा. ट्रंप की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब जंग और हमलों के कारण होर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाज काफी कम हो गए हैं.