/पेट्रोल-डीजल के दाम से लेकर कमजोर रुपये तक, होर्मुज विवाद का भारत पर क्या होगा असर?

Donald Trump on Strait of Hormuz:अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया गया है. ट्रंप ने इस बार कहा कि ईरान को हराने के बाद वह जल्द 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को अमेरिका का इलाका घोषित कर देंगे. इससे पहले ट्रंप यह भी दावा कर चुके हैं कि अमेरिका के पास होर्मुज का 'पूरा कंट्रोल' है. इसके बाद ईरान ने अमेरिका के दावे को खारिज करते हुए साफ संकेत दिया कि वह होर्मुज स्ट्रेट पर किसी अमेरिकी कब्जे को स्वीकार नहीं करेगा. ट्रंप की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब जंग और हमलों के कारण होर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाज काफी कम हो गए हैं.
रॉयटर्स की तरफ से जारी आंकड़े के अनुसार हालिया घटनाक्रम के अनुसार एक दिन में केवल पांच कमोडिटी जहाज इस रास्ते से गुजरे हैं, जबकि पहले रोजाना 130 से ज्यादा जहाज गुजरते थे. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका कानूनी रूप से होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर सकता है? यह रास्ता दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है? इस तरह के कदम से ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ेगा? यदि होर्मुज में तनाव बढ़ा तो घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमत पर क्या असर होगा?
पिछले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ने के बाद अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी शुरू कर दी थी. लेकिन अमेरिका कानूनी रूप से होर्मुज पर कंट्रोल नहीं कर सकता. होर्मुज किसी एक देश की संपत्ति नहीं है. यह समुद्री मार्ग ईरान और ओमान के बीच स्थित है और इसके समुद्री हिस्से दोनों देशों से जुड़े हैं. संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून (UNCLOS) के तहत अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग में तटीय देशों की संप्रभुता बनी रहती है. लेकिन इंटरनेशनल जहाजों के आवागमन के लिए खास नियम लागू होते हैं.
होर्मुज के मामले में कानूनी पेच यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों UNCLOS के पक्षकार नहीं हैं. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के कई सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा माने जाते हैं. जानकारों के अनुसार इंटरनेशनल शिपिंग वाले समुद्री मार्ग में 'ट्रांजिट पैसेज' का सिद्धांत अहम है. इसके तहत जहाजों और विमानों को बिना किसी रुकावट के तेजी से आने का अधिकार मिलता है. अमेरिका यदि अपनी सैन्य शक्ति के आधार पर इस एरिया में कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो यह मामला केवल अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहेगा.
होर्मुज को दुनिया के सबसे अहम समुद्री रूट के रूप में देखा ता है. इस रास्ते से दुनियाभर की कुल जरूरत का 20 प्रतिशत तेल सप्लाई होता है. रस की खाड़ी से निकलने वाले तेल और गैस के बड़े हिस्से के लिए यह प्रमुख समुद्री रास्ता है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के अनुसार 2025 में करीब 15 मिलियन बैरल रोजाना क्रूड ऑयल होर्मुज से होकर गुजरा, जो ग्लोबल क्रूड ऑयल ट्रेड का करीब 34 फीसदी था. इस रास्ते से जाने वाले तेल का बड़ा हिस्सा एशियाई देशों को मिलता है. भारत और चीन मिलकर होर्मुज से गुजरने वाले कच्चे तेल में से 44 फीसदी का आयात कर रहे हैं.
साल 2025 की पहली छमाही में होर्मुज से गुजरने वाले क्रूड ऑयल और कंडेन्सेट का 89 फीसदी हिस्सा एशियाई मार्केट की तरफ गया. चीन, भारत, जापान और साउथ कोरिया इसके सबसे बड़े खरीदारों में शामिल हैं. यही कारण है कि होर्मुज में थोड़ी सी रुकावट का असर केवल खाड़ी देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट पर पड़ सकता है. होर्मुज केवल तेल ही नहीं गैस की सप्लाई के लिए भी अहम समुद्री मार्ग है. कतर जैसे बड़े LNG निर्यातक देश के लिए यह समुद्री रास्ता बेहद अहम है. इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से इन चीजों पर असर पड़ता है-
कच्चे तेल के दाम पर
LNG की कीमत पर
समुद्री बीमा लागत पर
शिपिंग खर्च पर
ग्लोबल महंगाई पर
यह कदम पहले से तनावपूर्ण चल रहे अमेरिकी-ईरान संबंधों को और खतरनाक बना सकता है. ईरान पहले ही ट्रंप के बयान को खारिज कर चुका है और संकेत दे चुका है कि होर्मुज पर उसका दावा खत्म नहीं हुआ है. ऐसे में यदि अमेरिका होर्मुज पर स्थायी नियंत्रण करने की कोशिश करता है तो ईरान इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ कदम मान सकता है. होर्मुज को लेकर तनाव बढ़ने से सैन्य टकराव बढ़ सकता है. इसका दूसरा असर यह होगा कि शिपिंग व इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ सकती है. जहाजों के लिए युद्ध वाले एरिया से गुजरना महंगा और रिस्क वाला हो जाएगा.
अमेरिका की तरफ से यदि होर्मुज को लेकर कोई कदम उठाया जाता है तो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ेगी. खाड़ी क्षेत्र में मौजूद तेल के प्रतिष्ठानों, पोर्ट और समुद्री रूट की सुरक्षा पर सवाल खड़े होंगे. इसका असर सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, इराक और बहरीन जैसे देशों पर पड़ सकता है. हालांकि, ट्रंप का बयान अभी किसी योजना के साथ सामने नहीं आया है.
यह मामला बेहद अहम है क्योंकि भारत अपनी जरूरत के लिए बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है. कार्नेगी एंडोमेंट के अनुसार भारत करीब 89 फीसदी कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है. संकट के समय करीब ढाई से 2.7 मिलियन बैरल रोजाना (भारत के आयात का करीब 40 फीसदी) तेल होर्मुज से गुजरने वाले रूट से प्रभावित हो सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि होर्मुज के बंद होने से भारत में पेट्रोल-डीजल खत्म हो जाएगा. भारत के पास दूसरे स्रोत से तेल खरीदने, स्ट्रैटजिक रिजर्व का इस्तेमाल करने और दूसरे समुद्री रूट का उपयोग करने के ऑप्शन हैं.
सप्लाई बाधित होने से तेल की लागत बढ़ने का खतरा जरूर रहेगा. रॉयटर्स के अनुसार HPCL और MRPL ने एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल खरीदने के लिए टेंडर जारी किये हैं और MRPL ने सप्लायरों से रेड सी और होर्मुज से बचने वाले रूट पर डिलीवरी की डिमांड की है. होर्मुज संकट का असर देश में बिकने वाले पेट्रोल-डीजल पर एक ही दिन में दिखाई नहीं देगा. कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से रिफाइनिंग कॉस्ट और आयात बिल बढ़ जाता है. इसके अलावा शिपिंग और इंश्योरेंस महंगा हो जाता है. डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया कमजोर होने लगता है और पेट्रोल-डीजल पर दबाव बढ़ जाता है.
होर्मुज पर अनिश्चितता के बीच भारत की बसे बड़ी चिंता केवल तेल की उपलब्धता नहीं, बल्कि तेल की कीमत और सप्लाई की रेगुलरिटी है. यदि होर्मुज क्राइसिस कुछ दिन तक रहता है तो भारत दूसरे देशों से तेल खरीदकर हालात को संभाल सकता है. लेकिन यदि संकट लंबे समय तक चलता है और ग्लोबल लेवल पर तेल के दाम ऊंचे बने रहते हैं तो इसका असर इकोनॉमी के अलग-अलग हिस्सों पर पड़ सकता है. होर्मुज पर किसी भी तरह की हलचल होने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है और इसका असर महंगाई के रूप में दिखाई दे सकता है. इसके अलावा एयरलाइंस और लॉजिस्टिक्स कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है.