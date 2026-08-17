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पेट्रोल-डीजल के दाम से लेकर कमजोर रुपये तक, होर्मुज विवाद का भारत पर क्या होगा असर?

Hormuz Impact on Rupee: दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज स्ट्रेट से करीब 20 फीसदी तेल का आवागमन होता है. यदि इस समुद्री रूट पर अमेरिका ने हक जताया तो इससे भारत पर क्या असर हो सकता है? आइए जानते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 17, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:50 PM IST
पेट्रोल-डीजल के दाम से लेकर कमजोर रुपये तक, होर्मुज विवाद का भारत पर क्या होगा असर?
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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