अब आम आदमी को लगेगा 440 वोल्ट का झटका! इस दिन से 5 रुपये महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल

Petrol-Diesel Prices : देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) पर बढ़ते घाटे का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते 15 मई से पहले पेट्रोल-डीजल के दाम 4 से 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाए जा सकते हैं. वहीं, घरेलू LPG सिलेंडर भी 40 से 50 रुपये तक महंगा हो सकता है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल

बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण तेल कंपनियों को हर महीने करीब 30,000 करोड़ रुपये का अंडर-रिकवरी नुकसान झेलना पड़ रहा है. ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें करीब 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं. हालांकि, वैश्विक तेल संकट के बावजूद भारत में अब तक पेट्रोल-डीजल की रिटेल कीमतें लगभग स्थिर रखी गई हैं.

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सरकार और तेल कंपनियां मिलकर उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने की कोशिश कर रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, पेट्रोल पर करीब 24 रुपये प्रति लीटर तक का भार सरकार और कंपनियां खुद उठा रही हैं ताकि आम जनता को अचानक झटका न लगे. अगर नई कीमतों को मंजूरी मिलती है तो ये लगभग चार साल बाद ईंधन कीमतों में पहली बड़ी बढ़ोतरी होगी. साल 2022 के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है.

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध ने हालात को और गंभीर बना दिया है. खासकर होर्मुज (Strait of Hormuz) में बढ़ते संकट ने वैश्विक तेल सप्लाई पर असर डाला है. दुनिया की करीब 20 प्रतिशत तेल सप्लाई इसी मार्ग से गुजरती है. सप्लाई बाधित होने की आशंका के कारण कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है.

भारत ने फिलहाल ईंधन संकट और राशनिंग जैसी स्थिति से बचाव किया है। इसके लिए सरकार ने LPG उत्पादन बढ़ाया, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई और रूस, अमेरिका तथा पश्चिम अफ्रीका जैसे देशों से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया है। साथ ही, रिफाइनरियां 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं ताकि सप्लाई प्रभावित न हो।