पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ेंगे या घटेंगे? PM मोदी के मंत्री ने क्या बताया

उन्होंने साफ किया कि फ्यूल की कीमतों पर कोई भी फैसला वैश्विक बाजार में तेल की उपलब्धता और स्थिरता को देखकर ही लिया जाएगा. मंत्री के मुताबिक, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों में अस्थिरता बनी रहती है, तो इसका असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि हाल के समय में दुनिया के कई हिस्सों में जियो पॉलिटिकल तनाव और सप्लाई बाधाओं के कारण तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. इसका असर सीधे ऊर्जा बाजार पर पड़ता है.