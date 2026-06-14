पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ेंगे या घटेंगे? PM मोदी के मंत्री ने क्या बताया

Petrol-Diesel Prices : पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर आम लोगों की चिंता बढ़ सकती है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने संकेत दिया है कि पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में बदलाव का फैसला वैश्विक कच्चे तेल बाजार की स्थिति को देखकर लिया जाएगा.
केरल के त्रिशूर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों और कच्चे तेल की सप्लाई पर लगातार नजर बनाए हुए है.
उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कीमतों में संशोधन पूरी तरह से तेल सप्लाई की स्थिरता और वैश्विक हालात पर निर्भर करेगा. हाल ही में वेस्ट एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई में बाधाओं के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया है. इसका असर घरेलू ईंधन कीमतों पर भी पड़ रहा है. पेट्रोलियम मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आने वाले समय में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है.
उन्होंने साफ किया कि फ्यूल की कीमतों पर कोई भी फैसला वैश्विक बाजार में तेल की उपलब्धता और स्थिरता को देखकर ही लिया जाएगा. मंत्री के मुताबिक, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों में अस्थिरता बनी रहती है, तो इसका असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि हाल के समय में दुनिया के कई हिस्सों में जियो पॉलिटिकल तनाव और सप्लाई बाधाओं के कारण तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. इसका असर सीधे ऊर्जा बाजार पर पड़ता है.
हालांकि, उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि फिलहाल कीमतें बढ़ेंगी या नहीं, लेकिन उनके बयान से ये संकेत जरूर मिला है कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर फैसला लिया जा सकता है.