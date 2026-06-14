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पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ेंगे या घटेंगे? PM मोदी के मंत्री ने क्या बताया

केरल के त्रिशूर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि सरकार अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों और कच्चे तेल की सप्लाई पर लगातार नजर बनाए हुए है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 14, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:09 AM IST
पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ेंगे या घटेंगे? PM मोदी के मंत्री ने क्या बताया
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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