Petrol-Diesel Price: इधर शेयर बाजार में कोहराम, उधर पेट्रोल-डीजल पर ₹2 बढ़ी एक्साइज ड्यूटी, आज रात 12 बजे से नए रेट लागू

Petrol-Diesel Price: सोमवार को झटके पर झटका लगा रहा है. इधर शेयर बाजार कहर बरपा रहा है तो दूसरी ओर सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर दाम बढ़ा दिए. सोमवार को सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूडी में इजाफा कर दिया है. सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है. हालांकि आम पब्लिक के लिए एक राहत की बात है. सरकार के इस फैसले का असर उनपर नहीं होगा. यानी पेट्रोल-डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से उसके रिटेल प्राइस पर असर नहीं होगा. मतलब ये कि आपके लिए पेट्रोल-डीजल के रेट जस से तस ही रहेंगे. सरकार से साफ किया है कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी किए जाने का असर आम ग्राहकों पर नहीं होगा.

2 रुपये प्रति लीटर बढी एक्साइज ड्यूटी

बता दें कि भारत में पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की ओर से लगाया जाने वाला टैक्स है. इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगेगी. वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी गई है.नई दरें मंगलवार 8 अप्रैल 2025 से लागू होगी. एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बावजूद पेट्रोल-डीजल के रिटेल प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. सरकार की हिदायत के बाद तेल कंपनियां खुद इस कॉस्ट का वहन करेंगी.

PSU Oil Marketing Companies have informed that there will be no increase in retail prices of #Petrol and #Diesel, subsequent to the increase effected in Excise Duty Rates today.#MoPNG

