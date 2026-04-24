पेट्रोल-डीजल की सेल में अचानक 13% का उछाल, 29 अप्रैल से पहले लोग क्यों भरने लगे अपनी टंकी? जंग के 56 दिन बाद भारत के पास कितना तेल बचा?

Petrol-Diesel Sale: भारत में पेट्रोल-डीजल की डिमांड में अचानक से तेजी आ गई है. पेट्रोल पंपों पर तेल की सेल बढ़ गई है. आंकड़ों के मुताबिक करीब 13 फीसदी का उछाल देखा जा रहा है, लेकिन सवाल ये अचानक पेट्रोल-डीजल की सेल में इतनी तेजी क्यों ? लोग क्यों भर भरकर तेल खरीदने लगे है? क्या भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं ?

भारत में अचानक क्यों बढ़ी तेल की डिमांड ?

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डेटा के मुताबिक गुरुवार, 23 अप्रैल को पेट्रोल-डीजल की सेल में बंपर तेजी देखने को मिली . पेट्रोल पंपों पर लोग तेल खरीदने के लिए इकट्ठा होने लगे. 1 से 21 अप्रैल के बीच भारत में पेट्रोल-डीजल की खरीद में 13 फीसदी का उछाल आया है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डेटा के मुताबिक पिछले साल इसी अवधि से दोगुना है. बीते साल समान अवधि में पेट्रोल की बिक्री में 6.5 फीसदी तो डीजल की सेल में 3.6 फीसदी का उछाल आया था. बता दें कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 107 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है. जो तेल युद्ध शुरू होने से पहले तक 70-75 डॉलर प्रति बैरल बिक रहा था, आज वो 107 डॉलर पर पहुंच गया है. एक दौर ऐसा भी आया जब ये 120 डॉलर तक पहुंच गया. तेल की कीमत बढ़ने से आयात बिल बढ़ रहा है. अमेरिका, चीन जैसे देशों ने भी अपने यहां पेट्रोल-डीजल से दाम बढ़ा दिए हैं. तेल का धनकुबेर अमेरिका, उसने भी तेल की कीमतों में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी, लेकिन भारत में अब तक रिटेल मार्केट में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं. सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने आम लोगों के लिए तेल को महंगा होने से रोक रखा है.

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29 अप्रैल के बाद क्या तेल के दाम बढ़ने का डर ?

तेल कंपनियां और सरकार लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश में लगी है कि देश में तेल की सप्लाई की कोई किल्लत नहीं है. भारत के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त तेल है, लेकिन फिर भी पैनिक बाइंग का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है. दरअसल एक ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि भारत में तेल के दाम बढ़ने वाले हैं. विधानसभा चुनावों की वजह से तेल कंपनियों ने सरकारी दबाव के चलते पेट्रोल-डीजल की कीमतों को बढ़ने से रोक रखा है, लेकिन 29 अप्रैल के बाद जब पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे तो पेट्रोल-डीजल की कीमत में 25 से 28 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. तेल का आयात बिल बढ़ने से सरकारी तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है. कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है. मिडिल ईस्ट जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब भी बंद है, जिसके चलते तेल की शिपिंग और इंश्योरेंस बिल लगातार बढ़ रहा है. तेल का महंगा आयात देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है.

भारत में तेल के दाम बढ़ने पर सरकार की दलील

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से ऐसी रिपोर्ट्स को फेक बताकर नकार दिया गया है. सरकार ने कहा है कि तेल कंपनियां कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने वाली है. बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी हिस्सा तेल विदेशों से आयात करता है. मिडिल ईस्ट भारत के लिए बड़ा आयातक देश रहा है, लेकिन युद्ध की वजह से वहां से तेल का इंपोर्ट बंद है.

भारत के पास कितने दिन का तेल और गैस बचा है?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास लगभग 74 दिनों का कच्चा तेल का कुल भंडार है. कच्चा तेल + रिफाइनरी स्टॉक + रणनीतिक भंडार मिलाकर 74 दिनों की स्टोरेज है. बता दें कि भारत का रणनीतिक भंडार (SPR) करीब 9.5 दिन का है, जो रिजर्व है. भारत ने मिडिल ईस्ट युद्ध के बाद से तेल आयात में विविधता ला दी है. 40 से अधिक देशों से तेल खरीदा जा रहा है.