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Hindi Newsबिजनेसखुद लबालब तेल से भरा फिर भी अमेरिका में बेतहाशा बढ़ रहे तेल के दाम? 4 साल का रिकॉर्ड टूटा, भारत के पास कौन सी जादू की छड़ी?

खुद लबालब तेल से भरा फिर भी अमेरिका में बेतहाशा बढ़ रहे तेल के दाम? 4 साल का रिकॉर्ड टूटा, भारत के पास कौन सी जादू की छड़ी?

USA Oil Reserve:  अमेरिका के पास खुद 73 अरब बैरल से ज्यादा का कच्चा तेल है, दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर उसका कब्जा है, फिर भी अमेरिका में तेल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है. युद्ध के बाद से अमेरिका में पेट्रोल के दाम दोगुने हो गए हैं.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 07, 2026, 03:04 PM IST
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खुद लबालब तेल से भरा फिर भी अमेरिका में बेतहाशा बढ़ रहे तेल के दाम? 4 साल का रिकॉर्ड टूटा, भारत के पास कौन सी जादू की छड़ी?

America Oil Price Hike : इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध का आगाज करना अमेरिका को भारी पड़ रहा है. अमेरिका तक भले ही ईरान की मिसाइलें नहीं पहुंच पाई हो, लेकिन युद्ध की आग में पूरा अमेरिका जल रहा है. अमेरिका में युद्ध के चलते महंगाई, मंदी, तेल के दाम टेंशन बढ़ा रहे हैं. अमेरिका में बीते एक महीने के चौथी बार गैसोलिन यानी पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं. पेट्रोल की कीमत में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है. ऐसे में मन में ये सवाल जरूर उठता है कि दूसरे देशों को कच्चा तेल बेचने वाले अमेरिका की ये हालत कैसे हो गई ?  जिस अमेरिका के पास खुद 74.4 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व वाले देश वेनेजुएला के 303 अरब बैरल तेल पर कब्जा किया है, वो खुद तेल की महंगाई से क्यों जूझ रहा है ? अमेरिका के पास इतना तेल हैं, फिर वहां तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? वहीं भारत, जो अपनी जरूरत का 80 से 85 फीसदी तेल आयात करता है, उसने तेल की बढ़ती कीमतों पर कैसे लगाम लगा रखा है ?  

अमेरिका में कितने बढ़े तेल के दाम ?  

अमेरिका जैसे देश, जिनका फ्यूल मार्केट पूरी से खुला है, जिनके पास तेल का विशाल भंडार है. वहां भी पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है. जंग की शुरुआत होने के बाद से अमेरिका में गैसोलिन की कीमत 50 फीसदी से अधिक बढ़ चुकी है.अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में  गैसोलिन के एक गैलन की कीमत 4.51 डॉलर तक जा पहुंची. AAA की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में पेट्रोल के दाम ने चार साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.  

अमेरिका में तेल के दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है ?  

ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है. दुनिया के तेल आयात का पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जिसे दो महीनों से बंद रखा गया है. होर्मुज टेंशन की वजह से ग्लोबल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी तेजी आ गई है. 70-72 डॉलर प्रति बैरल बिकने वाला कच्चा तेल 125 डॉलर प्रति बैरल के उच्चतम स्तर को भी छू चुका है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने इसे क्रूड ऑयल मार्केट के लिए सबसे बड़ा सप्लाई डिस्रप्शन माना है. अमेरिकी तेल रिफाइनरी की अपनी सीमाएं हैं. अमेरिका में अधिकतर रिफाइनरियां हैवी क्रूड की प्रोसेसिंग करने के लिए बनी हैं, जबकि घरेलू उत्पादन में हल्का तेल अधिक चाहिए होता है. इस वजह से तेल का विशाल भंडार होने के बावजूद अमेरिकी भारी मात्रा में रिफाइन किए तेलों का आयात करता है. इसके अलावा अमेरिकी तेल उत्पादन का मालिकाना हक निजी कंपनियों के पास है. वैश्विक बाजार में जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो मुनाफा कमाने के लिए ये कंपनियां निर्यात बढ़ा देती है.  

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अमेरिका में तेल का गणित 

अमेरिका, अपने ऑयल रिजर्व से जो तेल निकलता है, उसमें से ज्यादातर देश में इस्तेमाल ही नहीं होता. अमेरिकी कारों और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाला ऑयल वो  कनाडा, सऊदी अरब और सेंट्रल और साउथ अमेरिका से आयात करता है. साल 2025 में अमेरिका ने रोजाना 3.9 मिलियन ऑयल का एक्सपोर्ट किया, जबकि रोजाना करीब 6.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया. कनाडा उसका सबसे बड़ा आयातक देश हैं, वहीं सऊदी अरब से वो रोजाना करीब 270,000 बैरल कच्चा तेल आयात करता है.  

अमेरिकी की रिफाइनरियां दशकों पुरानी  

अमेरिका के पास तेल का विशाल भंडार है, वेनेजुएला के तेल पर भी उसने कब्जा लकर लिया है. अमेरिका की रिफाइनरियां, वहां का एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर दशकों पुराना है. ये रिफाइनरियां हैवी ऑयल की रिफाइनिंग के लिए बनी हैं. ऐसे में अमेरिकी जमीन से निकला कच्चा तेल वहां की जरूरत खासकर डीजल, केरीसिन आदि बनाने के लिए अच्छा नहीं है. इसी वजह से अमेरिका को अपनी जरूरत के गैसोलिन या डीजल आदि आयात करना पड़ता है. अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो 300 अरब डॉलर के निवेश से नई रिफाइनरी लगाएंगे, जिसमें वक्त लगने वाला है. 

भारत आयात पर निर्भर फिर कैसे कंट्रोल कर रखा है पेट्रोल-डीजल का भाव 

भारत अभी जरूरत का 80 से 85 फीसदी तेल आयात करता है. युद्ध के बाद से कच्चे तेल दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं, सप्लाई संकट है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक तेल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं. तेल कंपनियां कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी का दबाव खुद झेल रही हैं.  सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर तेल कंपनियों को फिलहाल थोड़ी राहत दी है. वहीं भारतीय तेल कंपनियों ने उस समय तेल के दामों में कटौती भी नहीं की थी, जब कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट आई थी, जिसकी वजह से तेल कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाया था, अब कंपनियां उस मुनाफे से अभी हो रहे घाटे के दबाव को संतुलन बना रही है. वहीं भारत ने आयात की विविधता के जरिए तेल सप्लाई संकट को कम करने की कोशिश की है. रूस जैसे देशों के डिस्काउंट पर तेल मिल रहा है. भारत ने अपने तेल भंडार को 65 से 70 दिन का कर रखा है. ऐसे कई फैक्टर्स हैं, जिनकी बदौलत भारत अब तक तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव को झेल पा रहा है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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