Petrol and Diesel Price Today: म‍िड‍िल ईस्‍ट में लगातार बने हुए तनाव के कारण क्रूड ऑयल के रेट 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल के पार चल रहे हैं. इसका असर दुन‍ियाभर के बाजार में देखा जा रहा है और पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है. कुछ ही द‍िन पहले तेल कंपन‍ियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट में 3 रुपये लीटर का इजाफा क‍िया था. आज सुबह फ‍िर देश की द‍िग्‍गज तेल कंपन‍ियों ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के रेट जारी कर द‍िये हैं. ताजा बदलाव के बाद आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल के रेट में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है. इससे पहले तेल कंपन‍ियों ने 15 मई की सुबह पेट्रोल-डीजल के रेट में 3 रुपये लीटर का इजाफा क‍िया था.

इस बढ़ोतरी के बाद द‍िल्‍ली में पेट्रोल का रेट 97.77 रुपये से बढ़कर 98.64 रुपये प्रत‍ि लीटर और डीजल 90.67 रुपये लीटर से महंगा होकर 91.58 रुपये लीटर हो गया. मंगलवार (19 मई) सुबह हुए इजाफे के बाद मुंबई में पेट्रोल के दाम 106.68 रुपये से बढ़कर 107.55 और डीजल 93.14 रुपये से 94.05 रुपये प्रत‍ि लीटर हो गया. इसी तरह कोलकाता में 108.74 रुपये से बढ़कर 109.61 रुपये और डीजल 96.04 रुपये प्रत‍ि लीटर हो गया. चेन्‍नई में पेट्रोल का पुराना रेट 103.67 रुपये लीटर था, जो क‍ि अब 104.49 रुपये प्रत‍ि लीटर हो गया. इसी तरह डीजल 95.25 रुपये की बजाय अब 96.11 रुपये लीटर पहुंच गया.

आज से पेट्रोल-डीजल के रेट

शहर पेट्रोल का रेट डीजल का रेट द‍िल्‍ली 98.64 रुपये 91.58 रुपये मुंबई 107.59 रुपये 94.05 रुपये कोलकाता 109.70 रुपये 96.04 रुपये चेन्‍नई 104.4 रुपये 96.16 रुपये बेंगलुरू 103.83 रुपये 95.01 रुपये हैदराबाद 109.61 रुपये 99.87 रुपये

लोकल टैक्‍स और वैट (VAT) लगाकर अलग-अलग राज्‍यों और शहरों में यह बढ़ोतरी थोड़ी अलग हो सकती है. ऊपर बताई गई बढ़ोतरी आज क‍िये गए इजाफे के आधार पर बताई गई है. आज एलपीजी की कीमत को लेकर तेल कंपन‍ियों ने क‍िसी तरह का अपडेट जारी नहीं क‍िया है. एलपीजी का स‍िलेंडर अभी द‍िल्‍ली में पुराने ही दाम 913 रुपये पर म‍िलेगा. प‍िछले द‍िनों पेट्रोल-डीजल के साथ कंपन‍ियों ने सीएनजी के दाम में भी इजाफा क‍िया था.