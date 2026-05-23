Petrol Price 23rd May: देश की तेल कंपनियों ने पिछले 9 दिन के दौरान तीसरी बार पेट्रोल-डीजल के रेट में इजाफा किया है. शनिवार सुबह 6 बजे इंडियन ऑयल के पंपों पर पेट्रोल के दाम 87 पैसे और डीजल के दाम 91 पैसे बढ़ गए.
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Petrol and Diesel Price Today: देश की सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़त का सिलसिला लगातार जारी है. पिछले 9 दिन में तेल कंपनियों ने शनिवार सुबह तीसरी बार तेल की कीमत में इजाफा किया है. रॉयटर्स ने दिल्ली के फ्यूल डीलर्स के हवाले से बताया कि पेट्रोल की कीमत में 0.87 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 0.91 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले 19 मई को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 90 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया था. जबकि उससे पहले 15 मई को कीमत में एक झटके में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी.
मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर तेल की कीमत पर लगातार बना हुआ है. अमेरिका की तरफ से दोनों देशों के बीच बातचीत का दावा किया जा रहा है. लेकिन ईरान इस बात पर अड़ा है कि वो यूरेनियम को देश से बाहर नहीं जाने देगा. इन ग्लोबल कारणों से क्रूड ऑयल के दाम में 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चल रहे हैं. पिछले दिनों जब ट्रंप के रुख में नरमी आई तो कीमत गिरकर 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई थीं. लेकिन आज सुबह फिर ब्रेंट क्रूड के दाम 103.5 डॉलर प्रति बैरल पर देखे गए. वहीं, WTI क्रूड 96.60 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया.
इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का रेट 98.64 रुपये से महंगा होकर 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.58 रुपये लीटर से बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया. शनिवार (23 मई) सुबह कीमत में हुई बढ़ोतरी के बाद मुंबई में पेट्रोल के दाम 107.55 रुपये से बढ़कर 108.42 और डीजल 94.05 से 94.96 रुपये प्रति लीटर हो गया. इसी तरह कोलकाता में 109.61 रुपये से बढ़कर 110.48 रुपये और डीजल 96.95 रुपये प्रति लीटर हो गया. चेन्नई में पेट्रोल का पुराना रेट 104.54 रुपये लीटर था, जो कि अब 105.41 रुपये प्रति लीटर हो गया. इसी तरह डीजल 96.16 रुपये की बजाय अब 97.07 रुपये लीटर पहुंच गया.
लोकल टैक्स और वैट (VAT) के आधार पर अलग-अलग राज्यों और शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट में हुई बढ़ोतरी कुछ अलग हो सकती है. ऊपर बताई गई कीमत 23 मई को किये गए इजाफे के आधार पर बताई गई है. तेल कंपनियों ने एलपीजी के दाम को लेकर किसी तरह का अपडेट जारी नहीं किया है. 14 किलो वाला एलपीजी का सिलेंडर दिल्ली में पुराने ही दाम 913 रुपये पर मिलेगा. पिछले दिनों पेट्रोल-डीजल के साथ कंपनियों ने सीएनजी के दाम में भी इजाफा किया था.
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