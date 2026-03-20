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Hindi NewsबिजनेसPetrol Price Hike: ईरान जंग के बीच आम आदमी को एक और झटका, 2 रुपये लीटर महंगा हुआ प्रीम‍ियम पेट्रोल

Petrol Price Hike: ईरान जंग के बीच आम आदमी को एक और झटका, 2 रुपये लीटर महंगा हुआ प्रीम‍ियम पेट्रोल

इजरायल और ईरान के बीच चल रहे जंग का असर भारतीय बाजार में भी देखने को म‍िल रहा है. प‍िछले द‍िनों एलपीजी स‍िलेंडर की कीमत में इजाफा होने के बाद अब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है. तेल कंपन‍ियों ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये लीटर का इजाफा क‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 20, 2026, 02:43 PM IST
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Petrol Price Hike: ईरान जंग के बीच आम आदमी को एक और झटका, 2 रुपये लीटर महंगा हुआ प्रीम‍ियम पेट्रोल

Petrol Price in Delhi: इजरायल और ईरान के बीच चल रहे जंग का असर भारतीय बाजार में भी देखने को म‍िल रहा है. प‍िछले द‍िनों एलपीजी स‍िलेंडर के दाम में इजाफा क‍िये जाने के बाद अब पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं. तेल कंपन‍ियों की तरफ से प्रीम‍ियम पेट्रोल के रेट में 2.09 रुपये लीटर का इजाफा कर द‍िया है. इस बढ़ोरी के बाद द‍िल्‍ली में प्रीम‍ियम पेट्रोल का रेट बढ़कर 113.77 रुपये प्रत‍ि लीटर हो गया है. इससे पहले एक लीटर प्रीम‍ियम पेट्रोल के लि‍ए 111.68 रुपये का भुगतान करना होता था. नॉर्मल पेट्रोल पहले की ही तरह 94.72 रुपये पर बना हुआ है.

तेल कंपनियों की तरफ से बताया गया क‍ि पेट्रोल के दाम में हुई यह बढ़ोतरी ग्‍लोबल क्रूड ऑयल के दाम में उछाल और होर्मुज स्‍ट्रेट में जारी तनाव के कारण हुई है. हालांक‍ि तेल कंपन‍ियों की तरफ से डीजल की कीमत में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया. 28 फरवरी से शुरू हुई ईरान और इजरायल की जंग के बाद से ग्‍लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार तेजी देखी जा रही है. उसके बाद तेल कंपन‍ियों ने आज पहली बार पेट्रोल के दाम में इजाफा क‍िया है.

शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 105 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है, वहीं इंड‍ियन क्रूड बास्केट 114 डॉलर के लेवल पर है. (खबर अपडेट हो रही है...) 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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