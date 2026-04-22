होर्मुज संकट के बीच तेल पर भारत का बड़ा मास्टर प्लान, 60-70 रुपये/लीटर बिकेगा पेट्रोल! एथेनॉल करेगा बड़ा खेल

Petrol Price In India: मिडिल ईस्ट जंग की वजह से ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत आसमान छू रही है. 70-75 डॉलर प्रति बैरल में बिकने वाला तेल आज 100 डॉलर के करीब पहुंच गया है. जहां अमेरिका और चीन जैसे देशों को ग्लोबल ऑयल क्राइसिस की वजह से अपने देश में पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़े हैं, वहां भारत अब तक कीमतों संभालने में सफर रहा है. भारतीय तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. अब सरकार एक ऐसी तैयारी करने जा रही है, जिसके बाद तेल के लिए आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी. अगर प्लान सफल रहा, तो पेट्रोल के दाम बढ़ने के बजाए घट सकते हैं. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल में 100 फीसदी एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कही है. उन्होंने देश को 100 फीसदी एथेनॉल ब्लेंडिंग की ओर बढ़ने की अपील की है. बता दें कि देश में फिलहाल E20 यानी 20 फीसदी एथेनॉम मिक्स पेट्रोल मिलने लगा है. सरकार धीरे-धीरे एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की तैयारी कर रही है. भारत के लिए 100 फीसदी एथेनॉल ब्लेडिंग भले नया हो, लेकिन अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों E100 पहले से लागू है.

क्या है एथेनॉल ब्लेडिंग ?

इंडिया फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के प्रोग्राम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेडिंग 100 फीसदी (E100) करने की ओर बढ़ना चाहिए. उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है, जब ईरान युद्ध की वजह से भारत ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ये कदम जरूरी है. अगर बात एथेनॉल ब्लेडिंग की करें, तो इसमें पेट्रोल-डीजल में एथेनॉल को एक निश्चित मात्रा मिक्स की जाती है. बता दें कि एथेनॉल को गन्ने के रस, शीरे, मक्का, सड़े-गले आलू , चावल-गेंहू से बनाया जाता है. 100 फीसदी एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है एथेनॉल की 100 फीसदी मात्रा और पेट्रोलियम नाम मात्र.

100 फीसदी एथेनॉल ब्लेडिंग से क्या होगा ?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही एथेनॉल ब्लेडिंग को गेम चेंजर बता चुके हैं. भारत आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की दिशा में बढ़ना चाहता है. अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत अपनी जरूरत का 87 फीसदी तेल आयात करता है और इस पर हर साल करीब 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाते हैं. पेट्रोल में सिर्फ 20% एथेनॉल मिक्स कर भारत ने 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल का आयात कम हुआ और करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये की सेविंग की. अब एथेनॉल की मात्रा को बढ़ाकर 100 फीसदी करते तेल के आयात को कम करने की तैयारी की जा रही है. यहां गौर करने वाली बात है कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल स्टैंडर्ड पेट्रोल इंजनों के बजाय स्पेशल फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (FFV) में इस्तेमाल होता है.

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पेट्रोल से होगा सस्ता

एथेनॉल के लिए कृषि उत्पादों का इस्तेमाल होता है, इसलिए तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी. एथेनॉल ब्लेडिंग का फायदा सरकार के साथ-साथ किसानों और आम लोगों को होगा. सरकार के लिए आयात का बोझ कम होगा. किसानों के आय में बढ़ोतरी होगी और आम लोगों के लिए पेट्रोल की कीमतों में राहत का लाभ मिलेगा. शुद्ध पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की लागत कम है, जिससे कीमतों पर असर दिख सकता है.भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल घटकर 60-70 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच सकती है. हालांकि E20 पेट्रोल की कीमत फिलहाल सामान्य पेट्रोल के आसपास ही है, उसकी बड़ी वजह लागत है. उत्पादन बढ़ने से एथेनॉल ब्लेंडिंग की लागत भी कम होगी, जिससे कीमतों को नियंत्रित करना सरकार के लिए आसान होगा. सबसे खास बात है एथेनॉम ब्लेंडिंग में इस्तेमाल होने वाले कृषि प्रोडक्ट्स देश के पास पर्याप्त है. आयात पर निर्भरता कम होने से वैश्विक दबाव कम रहेगा, जिससे कीमतों को निर्धारित करने में आसानी होगी.