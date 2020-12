महंगे पेट्रोल के खिलाफ अपनी ही सरकार पर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी, कहा- 90 नहीं 40 रुपये होना चाहिए रेट

नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल की कीमतें शायद अब मुद्दा नहीं रह गई हैं. कई शहरों में पेट्रोल के दाम 80 रुपये के पार हैं तो डीजल 90 रुपये के पार. जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ी है. अब इसे लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक Tweet किया है, जिसमें उन्‍होंने लिखा, 'पेट्रोल के दाम 90 रुपये प्रति लीटर पहुंचना भारत सरकार की ओर से देशवासियों का आश्‍चर्यजनक शोषण है. रिफाइनरी में पेट्रोल के दाम 30 रुपये प्रति लीटर होते हैं. इसके बाद सभी तरह के टैक्‍स और पेट्रोल पंप कमीशन मिलाकर इसमें 60 रुपये तक की बढ़ोतरी होती है. मेरी नजर में पेट्रोल को अधिकतम 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाना चाहिए.'

Petrol price at Rs. 90 per litre is a monumental exploitation by GoI of the people of India. The price ex-refinery of petrol is Rs. 30/litre. All kinds of taxes and Petrol pump commission add up the remainder Rs.60. In my view petrol must sell at max. Rs. 40 per litre.

