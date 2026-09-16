/पेट्रोल पंपों पर UPI MDR को लेकर डीलर्स ने जताई नाराजगी, वित्त मंत्री को लिखा पत्र, सरकार से की बड़ी डिमांड

पेट्रोल पंप डीलर्स ने UPI भुगतान पर लागू होने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर आपत्ति जताई है. ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (AIPDA) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर पेट्रोल पंपों पर UPI लेनदेन को MDR से पूरी तरह मुक्त करने की मांग की है. डीलर्स का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की खरीदारी में बड़ी संख्या में ₹2,000 से अधिक के लेनदेन होते हैं. ऐसे में डिजिटल भुगतान पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क पहले से सीमित मार्जिन पर दबाव बढ़ा सकता है.