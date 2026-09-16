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पेट्रोल पंपों पर UPI MDR को लेकर डीलर्स ने जताई नाराजगी, वित्त मंत्री को लिखा पत्र, सरकार से की बड़ी डिमांड

डीलर्स ने आशंका जताई है कि अगर MDR में छूट नहीं दी गई तो कुछ पेट्रोल पंप ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान को हतोत्साहित कर सकते हैं या स्वीकार करना बंद कर सकते हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 16, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:25 PM IST
पेट्रोल पंपों पर UPI MDR को लेकर डीलर्स ने जताई नाराजगी, वित्त मंत्री को लिखा पत्र, सरकार से की बड़ी डिमांड
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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