/पेट्रोल पंपों पर UPI MDR को लेकर डीलर्स ने जताई नाराजगी, वित्त मंत्री को लिखा पत्र, सरकार से की बड़ी डिमांड

पेट्रोल पंप डीलर्स ने UPI भुगतान पर लागू होने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर आपत्ति जताई है. ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (AIPDA) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर पेट्रोल पंपों पर UPI लेनदेन को MDR से पूरी तरह मुक्त करने की मांग की है. डीलर्स का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की खरीदारी में बड़ी संख्या में ₹2,000 से अधिक के लेनदेन होते हैं. ऐसे में डिजिटल भुगतान पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क पहले से सीमित मार्जिन पर दबाव बढ़ा सकता है.
सरकार की नई व्यवस्था के तहत 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के निर्धारित मर्चेंट UPI भुगतान पर 0.4% MDR लागू होगा. हालांकि, पेट्रोलियम से जुड़े लेनदेन के लिए ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर ₹5 का फ्लैट MDR तय किया गया है. ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर MDR शून्य रहेगा.
AIPDA ने कहा कि पेट्रोलियम डीलर्स को निर्धारित मार्जिन पर कारोबार करना पड़ता है और वे डिजिटल भुगतान की लागत की भरपाई के लिए ईंधन की कीमतें अपनी ओर से नहीं बढ़ा सकते. एसोसिएशन के मुताबिक, अक्टूबर 2017 के बाद से डीलर्स के मार्जिन में बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, जबकि कर्मचारियों के वेतन, बिजली और नियामकीय अनुपालन जैसी लागत लगातार बढ़ी है.
एसोसिएशन का तर्क है कि प्रत्येक पात्र UPI लेनदेन पर ₹5 का शुल्क भी बड़ी संख्या में लेनदेन होने के कारण पेट्रोल पंप संचालकों के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त लागत बन सकता है. इसलिए उसने पेट्रोलियम आउटलेट्स के लिए फिक्स्ड चार्ज और प्रतिशत आधारित MDR, दोनों से पूरी छूट की मांग की है.
NPCI के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के पेट्रोलियम लेनदेन पर ₹5 का रियायती फ्लैट MDR लागू होगा, जबकि ₹2,000 तक के भुगतान पर MDR नहीं लगेगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR मर्चेंट-साइड पेमेंट इकोसिस्टम का शुल्क है और यह उपभोक्ताओं पर लगाया जाने वाला टैक्स नहीं है.