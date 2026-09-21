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क्या 15 अक्टूबर से मुंबई, ठाणे के पेट्रोल पंपों पर UPI बंद होंगे? नए MDR चार्ज को लेकर पेट्रोल पंप डीलर्स ने RBI को लिखा लेटर

मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने RBI को लिखे पत्र में केंद्रीय बैंक से हस्तक्षेप की मांग की है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 21, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:50 PM IST
क्या 15 अक्टूबर से मुंबई, ठाणे के पेट्रोल पंपों पर UPI बंद होंगे? नए MDR चार्ज को लेकर पेट्रोल पंप डीलर्स ने RBI को लिखा लेटर
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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