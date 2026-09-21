/क्या 15 अक्टूबर से मुंबई, ठाणे के पेट्रोल पंपों पर UPI बंद होंगे? नए MDR चार्ज को लेकर पेट्रोल पंप डीलर्स ने RBI को लिखा लेटर

Petrol Pumps May Stop UPI payments : मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर के पेट्रोल डीलरों ने नए UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज का विरोध किया है. डीलरों ने भारतीय रिजर्व बैंक से ईंधन खुदरा विक्रेताओं को UPI चार्ज से पूरी तरह छूट देने की मांग की है. एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ, तो मुंबई में पेट्रोल पंपों पर 15 अक्टूबर से सामूहिक रूप से UPI पेमेंट सर्विस बंद की जा सकती है.
एसोसिएशन का कहना है कि नए UPI MDR चार्ज से पेट्रोल पंप कारोबार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा. एसोसिएशन में IOCL, BPCL और HPCL समेत अन्य कंपनियों के पेट्रोल पंप डीलर शामिल हैं.
एसोसिएशन के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल पर डीलरों का कमीशन 2017 से स्थिर है. वहीं, रियल एस्टेट, अनुपालन और श्रम लागत बढ़ने से उनके मार्जिन पर दबाव बढ़ा है. डीलरों का कहना है कि वे UPI लेनदेन का खर्च ग्राहकों पर नहीं डाल सकते, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस तरह के अतिरिक्त लेनदेन खर्च को जोड़ना उनके लिए संभव नहीं है.
एसोसिएशन के अनुसार, एक सामान्य पेट्रोल पंप पर प्रतिदिन करीब 500 लेनदेन होते हैं. इनमें लगभग 80% भुगतान डिजिटल माध्यमों से किए जाते हैं. कुल लेनदेन में करीब 60% UPI के जरिए होते हैं, जबकि बाकी डिजिटल पेमेंट क्रेडिट कार्ड और अन्य माध्यमों से किए जाते हैं. लगभग 20% भुगतान नकद में होते हैं.
एसोसिएशन के अनुसार, मुंबई जैसे शहरों में पेट्रोल पंपों पर करीब 40% UPI लेनदेन ₹2,000 से अधिक के होते हैं. बाकी लेनदेन ₹2,000 से कम होते हैं. हाईवे पर स्थिति और अलग है. वहां करीब 60% UPI लेनदेन ₹2,000 से अधिक के होते हैं. एसोसिएशन का कहना है कि इससे पेट्रोल और डीजल की बिक्री नए MDR ढांचे से विशेष रूप से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ईंधन की खरीदारी में लेनदेन की राशि अक्सर ₹2,000 से अधिक हो जाती है.
पेट्रोल डीलरों ने कहा कि उन्होंने उस समय डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अपनाया था, जब UPI लेनदेन जीरो-MDR सिस्टम के तहत होते थे. उनका तर्क है कि अब UPI पर चार्ज लागू होने से उन कारोबारों पर अप्रत्याशित लागत आएगी, जिन्होंने डिजिटल भुगतान का बुनियादी ढांचा स्थापित करने में निवेश किया है. एसोसिएशन ने RBI से ईंधन खुदरा विक्रेताओं को UPI MDR से पूरी तरह छूट देने की मांग की है और कहा है कि डिजिटल भुगतान में संभावित व्यवधान को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करना चाहिए.
एसोसिएशन के मुताबिक, मुंबई क्षेत्र में उसके करीब 150 पब्लिक सेक्टर के सदस्य हैं, जबकि क्षेत्र में लगभग 200 पेट्रोल पंप हैं. ठाणे और पालघर में करीब 550 पेट्रोल पंप हैं और ये सभी एसोसिएशन के अंतर्गत आते हैं. अगर मांग पर समाधान नहीं हुआ, तो 15 अक्टूबर से मुंबई और आस-पास के पेट्रोल पंपों पर UPI पेमेंट सर्विस प्रभावित होने की आशंका है.