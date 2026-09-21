/क्या 15 अक्टूबर से मुंबई, ठाणे के पेट्रोल पंपों पर UPI बंद होंगे? नए MDR चार्ज को लेकर पेट्रोल पंप डीलर्स ने RBI को लिखा लेटर

पेट्रोल डीलरों ने कहा कि उन्होंने उस समय डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अपनाया था, जब UPI लेनदेन जीरो-MDR सिस्टम के तहत होते थे. उनका तर्क है कि अब UPI पर चार्ज लागू होने से उन कारोबारों पर अप्रत्याशित लागत आएगी, जिन्होंने डिजिटल भुगतान का बुनियादी ढांचा स्थापित करने में निवेश किया है. एसोसिएशन ने RBI से ईंधन खुदरा विक्रेताओं को UPI MDR से पूरी तरह छूट देने की मांग की है और कहा है कि डिजिटल भुगतान में संभावित व्यवधान को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करना चाहिए.