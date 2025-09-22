GST रिफॉर्म्स से देश की GDP में हो सकती है 0.8 प्रतिशत की ग्रोथ: हरदीप सिंह पुरी

Hardeep Singh Puri on GST Reform: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि GST रिफॉर्म्स से लोगों में खुशी और उत्सव की लहर आई है और इससे देश की GDP में 0.8 प्रतिशत की ग्रोथ हो सकती है. उन्होंने कहा कि नए GST सुधार आज से लागू हो गए हैं. हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विकसित भारत की ओर देश का मार्ग आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है.

GDP में हो सकती है 0.8 प्रतिशत की ग्रोथ

उन्होंने बताया कि नवरात्र के अलावा, बजट उत्सव भी शुरू हो गया है. जहां भी देखो, लोगों में खुशी और उत्सव की लहर है... GST की दरें कम कर दी गई हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा. ये सुधार GDP को 0.8% तक बढ़ा सकते हैं... विकसित भारत की ओर हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर जाता है. समाज के सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया है उन्होंने कहा कि ये फेस्टिव बचत को बढ़ाएगा और लोगों के लिए अपनी पसंदीदा चींजे खरीदना आसान बनाएगा.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि आज से लागू हुए नए GST सुधारों से भारत की GDP में 0.8% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. उन्होंने इन सुधारों को 'बजट उत्सव' बताया, जो समाज के सभी वर्गों, खासकर निम्न मध्यम वर्ग, के लिए खुशी और लाभ लेकर आएगा.

नवरात्रि की शुरुआत दोहरी खुशी के साथ

इस बार नवरात्रि की शुरुआत दोहरी खुशी के साथ हो रही है. त्योहारी सीजन के आगाज के साथ ही GST दरों में बदलाव के कारण कई चीजें सस्ती हो रही हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर GST काउंसिल की ओर से GST दरों में भारी कटौती कर लोगों को महंगाई का तोहफा दिया गया. रोजमर्रा की तमाम चीजें सस्ती हो गई. खाने-पीने से लेकर रहने, पहनने, घर बनाने, पढ़ाई-लिखाई की तमाम चीजें सस्ती हो गई.