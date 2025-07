PF अकाउंट में हो खाली फिर भी नॉमिनी को मिलेंगे ₹50000, 60 दिन वाला गैप भी खत्म, EPFO ने बदले नियम, आपका फायदा ही फायदा

EPFO: अगर आप नौकरीपेशा है तो आपकी सैलरी का एक हिस्सा भविष्य निधि में जाता होगा. सैलरी स्लिप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें पीएफ की रकम दर्ज होती. पीएफ यानी की भविष्य निधि यानी वो पैसा जो आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के काम आता है. यानी जब आप रिटायर होंगे या नौकरी चली जाती है तो ये रकम आपके काम आने वाली है. भविष्य निधि की राशि पर आपको सरकार की ओर से ब्याज भी मिलता है और जब आप सेवानिवृत होते है या बेरोजगार होते हैं तो ये रकम आपके काम आती है. कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देने वाले PF खातों को लेकर बदलाव किया जाता रहा है. हाल ही में एक और बदलाव किया गया है. ये बदलाव ईपीएफओ ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना में किया है. कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा के नियमों में ढील दी गई है, जिससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा होगा.

ईपीएफओ ने EDLI में दी राहत

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) में अहम बदलाव किए हैं. इन बदलावों को मकसद लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधे फायदा पहुंचाना है. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने EDLI योजना के नियमों में बड़ी ढील दी है. नए बदलाव के तहत अगर दुर्भाग्यवश नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को कम से कम 50 हजार रुपये रुपये मिलेंगे. खासबात ये है कि अगर कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो भी नॉमिनी को ये रकम निश्चित तौर पर मिलेगी.

पीएफ खाते के नॉमिनी को हर हाल में मिलेंगे 50000 रुपये



केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने EDLI के नियमों में बदलाव करते हुए कर्मचारी की मौत की स्थिति में परिवार को बीमा का लाभ कम से कम 50 हजार रुपये कर दिया है. बता दें कि पहले के नियम के मुताबिक बीमा की इस रकम के लिए शर्त थी कि पीएफ खाते में कम से कम 50 हजार जमा होना चाहिए था, लेकिन अब इस शर्त को खत्म कर दिया गया है. यानी अब खाते में पैसा हो या न हो, कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को बीमा की न्यूनतम 50 हजार रकम जरूर मिलेगी.

60 दिन के नौकरी गैप ब्रेक नहीं

इतना ही नहीं नए नियम के तहत मौत के बाद दावा पेश करने की समय सीमा को भी बढ़ाया गया है. अब अगर कर्मचारी की मृत्यु उसके आखिरी सैलरी के छह महीने के भीतर होती है उसके आश्रितों को बीमा की रकम मिलेगी. इसके अलावा सरकार ने एक और अहम बदलाव किया है, जिसके तहत दो नौकरियों के बीच 60 दिन का गैप को अब लागातर सेवा माना जाएगा.



क्या है ईपीएफओ की EDLI स्कीम

बता दें कि कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) कर्मचारियों की बीमा सुरक्षा योजना है. ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों को इस योजना के तहत बीमा की सुरक्षा मिलती है. अगर नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत उसके परिवार को आर्थिक मदद की जाती है. इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है.

