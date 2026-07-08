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PF पर श्रम मंत्री का बड़ा ऐलान, 15 जुलाई तक आ जाएगा ब्याज का पैसा, एक क्लिक से करें पीएफ बैलेंस चेक

PF Interest Rate: 15 जुलाई तक 34 करोड़ पीएफ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर खाताधारकों के भविष्यनिधि खाते में जमा हो जाएंगे. खुद श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 08, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:56 PM IST
PF पर श्रम मंत्री का बड़ा ऐलान, 15 जुलाई तक आ जाएगा ब्याज का पैसा, एक क्लिक से करें पीएफ बैलेंस चेक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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