/PF पर श्रम मंत्री का बड़ा ऐलान, 15 जुलाई तक आ जाएगा ब्याज का पैसा, एक क्लिक से करें पीएफ बैलेंस चेक

EPFO Interest 2025-26: पीएफ खाताधारकों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी साझा की है. ईपीएफओ ने इंटरेस्ट क्रेडिट होने की डेडलाइन तय कर दी है. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद इसका ऐलान किया है और कहा है कि 15 जुलाई तक पीएफ खाताधारकों को वित्त वर्ष 2025-26 का इंटरेस्ट उसके खाते में क्रेडिट हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक 34 करोड़ पीएफ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर , जो करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये बनते हैं, खाताधारकों के भविष्यनिधि खाते में जमा हो जाएंगे. इस बार ब्याज नए सिस्टम से क्रेडिट होने वाली है. पहले ब्याज मिलने में अक्टूबर-नवंबर तक का वक्त लग जाता था, इस बार 15 जुलाई तक इसे पूरा कर लिया जाएगा.
श्रम मंत्री ने ये भी कहा कि ये पहली बार है , जब पीएफ का ब्याज नए सेंट्रलाइज्ड ऑटो प्रोसेस के जरिए खातों में क्रेडिट किया जाएगा. इससे पहले पीएफ का ब्याज का पैसा मिलने में काफी समय लगता था. वहीं पीएफ अंशधारक एक ही पोर्टल से पीएफ बैलेंस से लेकर क्लेम सेटलरमेंट, जैसी तमाम सर्विसेस का लाभ उठा पाएंगे.
ईपीएफओ अपने सिस्टम में लगातार बदलाव कर रहा है. EPFO 3.0 में ऐसे कई बदलाव हो रहे हैं, जिसके बाद पीएफ खाते से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे. नए अपग्रेडेड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से पीएफ के ब्याज की गणना आसान और तेज हो जाएगी. ब्याज तेजी से खाताधारकों के अकाउंट में पहुंच सकेगा. नौकरी बदलते ही आपका पीएफ खुद ट्रांसफर हो जाएगा. घर बैठे बस कुछ क्लिक से बैलेंस चेक कर सकेंगे. पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए EPFO के पासबुक पोर्टल पर लॉग इन करें. UAN नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करने के बाद पासबुक की डिटेल आपके सामने खुल जाएगी, जहां से आप अपना बैलेंस, ब्याज क्रेडिट की डिटेल सबकुछ देख सकेंगे.