आपका अटक गया PF का पैसा? उमंग ऐप से ऐसे करें अप्‍लाई, 10 द‍िन में खाता में आएगी रकम

How To Withdraw PF: काफी लोगों को पीएफ न‍िकालना क‍िसी झंझट से कम नहीं लगता. अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं तो आइए हम आपको बताते हैं पीएफ न‍िकालने के कुछ आसान ट‍िप्‍स के बारे में.

Nov 13, 2025, 07:52 PM IST
आपका अटक गया PF का पैसा? उमंग ऐप से ऐसे करें अप्‍लाई, 10 द‍िन में खाता में आएगी रकम

PF Claim Via Umang App: अगर आप सैलरीड क्‍लास हैं तो आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ (PF) कटता होगा. पीएफ (PF) में जमा पैसे से आपका भव‍िष्‍य सुरक्ष‍ित रहता है. पीएफ में धीरे-धीरे जमा क‍िया गया थोड़ा सा भी पैसा समय के साथ बड़ा फंड बन जाता है. लेक‍िन जरूरत के समय इस पैसे को निकालना कई बार लोगों के लिए टेंशन और देरी का कारण बन जाता है. इसल‍िये सवाल यही उठता है क‍ि पीएफ का पैसा आप जरूरत पड़ने पर कम समय में कैसे निकाल सकते हैं?

UMANG ऐप से आसान हुआ पीएफ क्लेम

इंदौर प्राव‍िडेंट फंड आर्गेनाइजेशन के रीजनल कम‍िश्‍नर मोहम्मद शोएब शेख के अनुसार प्रोसेस अब पहले से काफी आसान हो गया है. आज के समय में पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन न‍िकासी काफी आसान है. कर्मचारियों को इसके ल‍िए केवल यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) चाहिए. आप इसके लि‍ए UMANG ऐप के जर‍िये क्लेम कर सकते हैं. पैसा न‍िकालने के लि‍ए आप जब ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं तो क्‍लेम आमतौर पर 10 दिन में प्रोसेस हो जाता है.

डिजिटली नहीं कर पाएं तो PF ऑफिस जाएं?
डिजिटल फैस‍िल‍िटी म‍िलने या ड‍िजीटली प्रोसेस नहीं होने पर आप लोकल पीएफ ऑफ‍िस जाएं. वहां पर म‍िलने वाला स्टाफ फॉर्म भरने और डॉक्‍यूमेंटेशन में आपकी मदद करेगा. सही फाइलिंग का ध्‍यान रखना जरूरी है ताक‍ि आपका क्लेम र‍िजेक्‍ट नहीं हो. जरूरत के आधार पर आपको फॉर्म स‍िलेक्‍ट करना चाह‍िए. मेडिकल, घर बनाने, एजुकेशन या शादी के लिए आंश‍िक न‍िकासी हेतु फॉर्म 31 होता है. इसके अलावा नौकरी छूटने के बाद दो महीने का इंतजार कर पूरा बैलेंस निकालने के ल‍िए फॉर्म 10C होता है. गलत फॉर्म भरने से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.

साइबर फ्रॉड से बचाएं PF क्लेम
जानकार बताते हैं क‍ि लोग फर्जी वेबसाइट या अज्ञात सोर्स को OTP शेयर कर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है. हमेशा UMANG ऐप या ऑफ‍िश‍ियल EPFO वेबसाइट ही यूज करें.

UAN से क्लेम सब्‍म‍िट करने के आसान स्‍टेप
1. सबसे पहले UMANG ऐप डाउनलोड करें.
2. EPFO सर्विस का ऑप्‍शन चुनें.
3. UAN और मोबाइल से लॉगइन करें.
4. यहां द‍िया गया सही से फॉर्म भरें.
5. अब संबंध‍ित डॉक्‍यूमेंट अपलोड करें.
6. OTP वेरिफाई कर सब्‍म‍िट करें.
इसके बाद 10 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

EPFO

