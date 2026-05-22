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Hindi NewsबिजनेसPF interest 2026: क्‍या आपके पीएफ अकाउंट में आ गया ब्‍याज का पैसा? इन 4 तरीकों से झटपट करें चेक

PF interest 2026: क्‍या आपके पीएफ अकाउंट में आ गया ब्‍याज का पैसा? इन 4 तरीकों से झटपट करें चेक

How to Check PF Balance: देश के करोड़ों पीएफ होल्‍डर्स को सरकार की तरफ से जल्‍द खुशखबरी द‍िये जाने की तैयारी की जा रही है. प‍िछले द‍िनों पीएफ होल्‍डर्स के ल‍िए ब्‍याज दर 8.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला क‍िया गया. अब ब्‍याज का पैसा खाताधारकों के अकाउंट में आना वाला है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 22, 2026, 10:11 AM IST
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PF Interest Rate: देश के करोड़ों सैलरीड क्‍लास को ज‍िन चीजों का सबसे ज्‍यादा इंतजार रहता है...उसमें पीएफ का ब्‍याज भी रहता है. जब से सरकार यह फैसला लेती है क‍ि फाइनेंश‍ियल ईयर का क‍ितना ब्‍याज रहेगा? उसके बाद से ही पीएफ सब्‍सक्राइबर्स को उस द‍िन का इंतजार रहता है जब खाते में ब्‍याज का पैसा आएगा. कई बार खाते में पैसा आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता. इसके ल‍िए जरूरी है क‍ि आप समय-समय पर अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करते रहे. ईपीएफओ (EPFO) ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 के लिए भविष्य निधि (EPF) जमा पर मिलने वाली ब्याज दर को पहले ही 8.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने की बात कही है.

सरकार ने प‍िछले फाइनेंश‍ियल ईयर के लि‍ए ब्‍याज दर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया है. ब्‍याज दर में बदलाव नहीं करने का फैसला इस साल मार्च में संगठन की सबसे बड़ी फैसला लेने वाली संस्था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की तरफ से ल‍िया गया. इसका मतलब साफ है क‍ि चालू वित्त वर्ष में पीएफ खाताधारकों को उनके अकाउंट में जमा रकम पर 8.25 प्रतिशत की शानदार दर से रिटर्न या ब्याज मिलता रहेगा. अगर आप भी पीएफ अकाउंट होल्‍डर हैं तो सरकार की तरफ से ब्याज का पैसा ट्रांसफर किये जाने के बाद आप घर बैठे आसानी से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं बैलेंस चेक करने के तरीके-

ऑनलाइन पोर्टल पर चेक करें अपनी पासबुक

यद‍ि आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आप ईपीएफओ की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट के जरिये अपनी पीएफ पासबुक देख सकते हैं. सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा. वहां आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), पासवर्ड और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. इसके बाद आपको 'ई-पासबुक' (e-Passbook) के ऑप्‍शन पर क्लिक करना होगा. ये जानकारियां दर्ज करने क बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा, जहां आपको मेंबर आईडी स‍िलेक्‍ट करनी होगी. इसके बाद पीएफ खाते का कुल बैलेंस और उसमें जुड़ा ब्याज स्क्रीन पर आ जाएगा.

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उमंग ऐप से बैलेंस देखना बेहद आसान

स्मार्टफोन यूज करने वाले सैलरीड क्‍लास उमंग (UMANG) ऐप के जर‍िये भी अपने पीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी ले सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में उमंग ऐप को ओपन करें और उसमें दिए गए 'EPFO' के ऑप्‍शन पर क्लिक करें. अब आपको ऐप के अंदर 'एम्प्लोयी सेंट्रिक सर्विसेज' (Employee Centric Services) सेक्शन में जाना होगा. वहां आपको 'व्यू पासबुक' (View Passbook) का ऑप्‍शन द‍िखाई देगा. यहां क्लिक करके यूएएन (UAN) और पासवर्ड दर्ज करें. अब आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा, जिसे ऐप में सबमिट करते ही पीएफ बैलेंस आपके सामने आ जाएगा.

बिना इंटरनेट SMS से मिलेगी जानकारी

ईपीएफओ (EPFO) ने ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा दे रखी है, जो बिना इंटरनेट के बैलेंस चेक करना चाहते हैं. यूएएन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कोई भी मेंबर अपने रज‍िस्‍टर्ड मोबाइल नंबर से एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भेजकर अपने अकाउंट की ड‍िटेल प्राप्‍त कर सकता है. इसके लिए आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अंग्रेजी के कैप‍िटल लेटर में 'EPFOHO UAN' टाइप करना होगा. इसके बाद इस मैसेज को 7738299899 पर भेज देना होगा. कुछ देर बाद आपको रिटर्न मैसेज में आपके अकाउंट के बैलेंस की पूरी डिटेल मिल जाएगी.

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मिस कॉल पर पीएफ बैलेंस आपके फोन पर

पीएफ बैलेंस जानने का सबसे आसान और मुफ्त तरीका मिस कॉल सर्व‍िस है. यूएएन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर्मचारी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ईपीएफओ के ऑफ‍िश‍ियल नंबर 011-22901406 पर एक मिस कॉल दे सकते हैं. इस पर घंटी जाने के बाद कॉल ऑटोमेट‍िक कट जाएगी और कुछ ही सेकंड के अंदर आपके मोबाइल पर एसएमएस आएगा. इस मैसेज में आपके ईपीएफ अकाउंट का कुल बैलेंस और अंत‍िम योगदान का पूरा विवरण दर्ज होगा.

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About the Author
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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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