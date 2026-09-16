/12 साल बाद मोदी सरकार ने बदला PF का बड़ा नियम, सैलरी लिमिट ₹15000 से बढ़ाकर ₹25000 की, किसे मिलेगा फायदा ?

EPFO Update: नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. कैबिनेट मीटिंग में भविष्य निधि को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं. सरकार ने EPF में अनिवार्य कवरेज की बेसिक सैलरी की सीमा को 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये करने का ऐलान किया है. सरकार के इस फैसला का असर 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों पर होगा, तो EPFO कवरेज के अंदर शामिल हो सकेंगे.
मतलब ये कि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी और महंगाई भत्ता (PF का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी और DA के आधार पर होता है.) मिलाकर 25000 रुपये या उससे कम है, तो कंपनी को उसे अनिवार्य तौर पर PF के दायरे में लाना होगा. इस आदेश से पहले ये कर्मचारी और कंपनी की सहमति पर निर्भर करता था कि वो पीएफ में शामिल होना चाहता है कि नहीं. हालांकि अगर वो पहले से EPFO का सदस्य है, तो नई नौकरी पर उसकी पीएफ सदस्यता जारी रहेगी.
25 हजार सैलरी वालों को भी मिलेगा EPFO का फायदा
ईपीएफओ की अनिवार्य सदस्यता के लिए बेसिक वेतन की सीमा को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किए जाने से अधिक कर्मचारियों को रिटायरमेंट बचत के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा का फायदा मिलेगा. साल 2014 में आखिरी बार बढ़ाकर 15 हजार किया गया था. अब 12 साल बाद इसे फिर से बढ़ाया गया है.
EPFO पर मोदी सरकार का बढ़ेगा खर्च
लोगों की बढ़ती सैलरी और बढ़े इनकम के बाद सरकार ने ईपीएफओ वेज सीलिंग बढ़ाने का फैसला किया है. वेज सीलिंग बढ़ने से ज्यादा लोगों को रिटायरमेंट की सुरक्षा मिलेगी, औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.फैसले से कर्मचारी EPF,पेंशन (EPS) और बीमा (EDLI) जैसी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे. हालांकि सरकार को इसके लिए अतिरिक्त 11339 करोड़ रुपये का खर्च करना होगा.
EPFO वेज सीलिंग बढ़ाने से कैसे मिलेगा फायदा?
सरकार के फैसले से अब कंपनियों को 25 हजार तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को PF के दायरे में शामिल करना ही होगा. इससे पहले 15000 से अधिक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का PF कटना या न कटना उनकी मर्जी पर निर्भर था, लेकिन केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद ये अनिवार्य हो जाएगा. पीएफ के लिए वेज सीलिंग बढ़ने से अधिक कर्मचारियों की सेविंग बढ़ेगी.उनका रिटायरमेंट फंड तैयार होगा.
EPFO की वेज सीलिंग का सफर
1952 में बेसिक सैलरी 300 रुपये तक पीएफ अनिवार्य था
1985 में इसे बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया.
1990 में अनिवार्य पीएफ के लिए बेसिक सैलरी की सीमा को 3500 रुपये किया गया.
2001 में इस लिमिट को बढ़ाकर 6500 रुपये किया गया.
2014 में अनिवार्य PF के लिए बेसिक सैलरी की सीमा 15000 रुपये कर दी गई.
2026 में ये लिमिट 25000 रुपये कर दी गई.
▪️#Cabinet approves enhancement of EPFO wage ceiling from Rs.15,000 to Rs.25,000 per month.
▪️The decision is expected to bring more than 51 lakh additional employees within the ambit of mandatory EPFO coverage.
▪️The annual Government outgo is estimated at about Rs.11,339… pic.twitter.com/Tx7jR0O2n7
— PIB India (@PIB_India) September 16, 2026