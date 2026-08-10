मौजूदा समय में जब भी किसी EPF मेंबर को अपने पीएफ अकाउंट से पैसा न‍िकालना होता है तो उसे ऑनलाइन ईपीएफओ (EPFO) सिस्टम के जरिये क्‍लेम सब्‍म‍िट करना पड़ता है. क्लेम मंजूरी के बाद पैसा बैंकिंग स‍िस्‍टम के जर‍िये मेंबर के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर द‍िया जाता है. इसमें कुछ द‍िन का समय लग जाता है. लेकिन प्रस्तावित UPI स‍िस्‍टम के तहत पेमेंट का यह आखिरी स्‍टेप काफी तेज होने वाला है. क्लेम प्रोसेस और अप्रूव होने के बाद पैसा सीधे UPI ल‍िंक्‍ड बैंक अकाउंट में भेज द‍िया जाएगा. उम्मीद की जा रही है क‍ि इस सर्व‍िस की शुरुआत सबसे पहले भीम (BHIM) ऐप के जरिये होगी.