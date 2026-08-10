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Paytm, PhonePe या GPay नहीं, अगले महीने इस ऐप से शुरू हो जाएगी पीएफ न‍िकासी! क्‍या होगी ल‍िमिट

How Check PF Balance: ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से अपने सब्‍सक्राइर्स की सुव‍िधा के ल‍िए कई बदलाव क‍िये जा रहे हैं. अब पीएफ का पैसा पहले से कहीं ज्‍यादा जल्‍दी न‍िकाला जा सकता है. इसके अलावा भी सब्‍स‍क्राइबर्स की सुव‍िधा को ध्‍यान में रखते हुए कई बदलाव क‍िये जा रहे हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 10, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:13 PM IST
Paytm, PhonePe या GPay नहीं, अगले महीने इस ऐप से शुरू हो जाएगी पीएफ न‍िकासी! क्‍या होगी ल‍िमिट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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