अगले महीने की तारीख तय, ATM से खटाखट निकालेगा PF का पैसा, लॉन्चिंग से पहले जानिए कैसे करेगा काम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

PF ATM Withdraw: भविष्य निधि खाते से फंड निकासी को आसान और तेज बनाया जा रहा है. पहले पीएफ से पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे. धीरे-धीरे इसे ऑनलाइन कर दिया गया, जहां आप इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन प्रोसेस से पीएफ का निकाल लेते हैं. अब इसे और फास्ट करने की तैयारी की जा रही है. जल्द ही आप ATM मशीन से पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे.

ATM से निकलेगा पीएफ का पैसा ?

एटीएम कार्ड से पीएफ का पैसा निकालना जल्द ही हकीकत बन जाएगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO जल्द ही इस सर्विस को शुरू करने जा रही है. ईपीएफओ ने इस सर्विस को शुरू करने के लिए सभी जरूरी तकनीकी और जरूरी तैयारी पूरी कर ली है. टेस्टिंग के लिए सभी जरूरी शर्तों को पूरा कर लिया गया है. संकेत मिल रहे हैं कि इसे अगल महीने शुरू किया जा सकता है. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ के दौरान सरकार इस सेवा की शुरुआत कर सकती है.26 मई को मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं. मंत्रालय इसी मौके पर प्रधानमंत्री के हाथों से इस सेवा की शुरुआत करवाने की कोशिश कर रहा है.

कैसे काम करेगी एटीएम से पीएफ निकासी की सर्विस

इस सुविधा का लाभ ईपीएफ के सात करोड़ यूजर्स को मिलेगा, जहां वो अपनी जरूरत के हिसाब से एटीएम से पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे. हालांकि इसकी सीमा कितनी होगी,इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. EPFO 3.0 के तहत सीधे एटीएम (ATM) से पीएफ (PF) का पैसा निकाला जा सकेगा. इसके लिए EPFO विशेष निकासी कार्ड जारी करेगा, जो बैंक एटीएम की तरह काम करेगी.

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कैसे ATM से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा?

ATM से पीएफ का पैसा निकालने के लिए विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा. विड्रॉल कार्ड PF अकाउंट से लिंक होगा. इस कार्ड की मदद से खाते से पैसा निकाल लगेंगे, हालांकि निकासी से पहले आपको ऑनलाइन क्‍लेम करना होगा.

एटीएम सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए शर्त

एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपके पीएफ खाते का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए. मोबाइल नंबर पीएफ खाते से लिंक होना जरूरी है. UAN नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड लिंक होना जरूरी है.