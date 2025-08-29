PFC और JBIC के बीच 3500 करोड़ के लोन की डील साइन, भारत के लि‍ए यह कैसे फायदेमंद?
PFC और JBIC के बीच 3500 करोड़ के लोन की डील साइन, भारत के लि‍ए यह कैसे फायदेमंद?

Clean Energy Project: पीएफसी की तरफ से कहा गया क‍ि यह करार भारत और जापान के बीच इकोनॉम‍िक र‍िलेशन को मजबूत करता है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:33 PM IST
PFC और JBIC के बीच 3500 करोड़ के लोन की डील साइन, भारत के लि‍ए यह कैसे फायदेमंद?

PFC-JBIC Deal: पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) ने देश में क्‍लीन एनर्जी प्रोजेक्‍ट के ल‍िए 60 अरब जापानी येन (करीब 3500 करोड़ रुपये) के लोन एग्रीमेंट पर साइन क‍िया है. पीएफसी की तरफ से कहा गया क‍ि यह करार भारत और जापान के बीच इकोनॉम‍िक र‍िलेशन को मजबूत करता है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है. यह लोन जेबीआईसी (JBIC) की ग्लोबल एक्शन फॉर रिकॉन्सिलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंटल प्रिजर्वेशन (ग्रीन) पहल के तहत दिया गया है. इसमें सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन और अन्य जापानी बैंकों की को-फाइनेंस‍िंग शामिल है.

क्‍लीन एनर्जी को बढ़ावा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

इस डील पर टोक्यो में पीएफसी (PFC) की सीएमडी परमिंदर चोपड़ा और जेबीआईसी (JBIC) के गवर्नर नोबुमित्सु हयाशी (Nobumitsu Hayashi) ने साइन क‍िये. लोन का एक हिस्सा असम बायो एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड के सेकंड जेनरेशन के बायो-एथनॉल और रसायन संयंत्र के लिए उपयोग होगा. यह प्‍लांट बांस का उपयोग करके क्‍लीन एनर्जी को बढ़ावा देगा, जो क‍ि आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम है. इसके साथ ही सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के साथ एक और करार हुआ. इसमें राजीव कन्‍नन, सुमितोमो के इंड‍िया ड‍िवीजन हेड मौजूद थे. आपको बता दें पीएफसी भारत की सबसे बड़ी सरकारी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है.

करार से क्‍या फायदा होगा?
3,500 करोड़ रुपये का यह लोन देश में क्‍लीन एनर्जी प्रोजेक्‍ट को बढ़ावा देगा. खासकर असम में बायो-एथनॉल प्‍लांट, जो बांस से बनेगा, पर्यावरण के अनुकूल एनर्जी प्रोडक्‍शन मो बढ़ाएगा. इसके अलावा जेबीआईसी (JBIC) की ग्रीन पहल के तहत यह करार पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को संतुल‍ित करेगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी.

भविष्य में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी
इसके अलावा इस करार से भारत और पाक‍िस्‍तान के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ेगा और भविष्य में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी. असम का बायो-एथनॉल प्‍लांट स्थानीय संसाधनों का उपयोग करेगा, जिससे देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी. इस तरह की परियोजनाओं से लोकल लेवल पर नौकरियां पैदा होंगी, जिससे इकोनॉम‍िक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा. जापानी बैंकों की मदद से भारत को नई तकनीक और स्‍क‍िल का फायदा मिलेगा, जो क्‍लीन एनर्जी के क्षेत्र में तेजी लाएगा. 

