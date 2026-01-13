फोनपे और HDFC को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में आपके रोजाना खर्च पर मिलेंगे रिवॉर्ड

HDFC Credit Card: फोनपे ने पिछले साल जून में अपना को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के साथ को-ब्रांडेड कार्ड सेगमेंट में कदम रखा. आज के क्रेडिट कार्ड यूजर कभी-कभार मिलने वाले बड़े रिवॉर्ड से आगे बढ़कर रोजाना के ट्रांजैक्शन से मिलने वाली वैल्यू पर ध्यान दे रहे हैं और हाल ही में लॉन्च हुआ फोनपे एचडीएफसी अल्टिमो क्रेडिट कार्ड ठीक यही देने के लिए बनाया गया है. कार्ड के पीछे का आइडिया सिंपल है. रिवॉर्ड पाने के लिए मुश्किल तरीकों के बजाय, फोनपे एचडीएफसी अल्टिमो कार्ड रोजाना के खर्चों जैसे रिचार्ज, यूटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और भी बहुत कुछ पर ध्यान देता है.

इन कैटेगरी पर 10 प्रतिशत तक का कैशबैक

कार्डहोल्डर्स को फोनपे की महत्वपूर्ण कैटेगरी पर 10 प्रतिशत कैशबैक मिलता है - इसमें रिचार्ज, डीटीएच सब्सक्रिप्शन, यूटिलिटी बिल और रोजाना के दूसरे बिल पेमेंट शामिल हैं. हर टॉप-अप, बिजली बिल और ब्रॉडबैंड पेमेंट पर अब बड़े रिवॉर्ड मिलते हैं. बिल के अलावा, एचडीएफसी अल्टिमो के सभी 'स्कैन एन पे' ट्रांजैक्शन पर 1 परसेंट कैशबैक ने लोकल शॉपिंग को और भी फायदेमंद बना दिया है. आस-पड़ोस के किराना स्टोर से लेकर स्ट्रीट फूड वेंडर तक, हर क्यूआर कोड स्कैन अब आपके कैशबैक बैलेंस में जुड़ता है.

छोटी खरीदारी पर भी मि‍लेगा रिवॉर्ड

यूपीआई भारतीय कंज्यूमर के व्यवहार के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, यह फीचर यह पक्का करता है कि छोटी से छोटी खरीदारी भी रिवॉर्ड दिलाए. एचडीएफसी अल्टिमो फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी कैटेगरी में चुनिंदा ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड पर 5 प्रतिशत तक कैशबैक भी देता है. कॉम्प्लिमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के साथ, एचडीएफसी अल्टिमो रोजमर्रा के इस्तेमाल को ट्रैवल और ऑनलाइन शॉपिंग के फायदों के साथ बैलेंस करता है, जिससे पूरा एक्सपीरियंस बेहतर होता है.

फोनपे एचडीएफसी अल्टिमो को अपनाने की वजह इसका रोजमर्रा के खर्च पर रिवॉर्ड देने पर साफ फोकस होना है. इस कार्ड पर यूजर रेगुलर खर्चों, लोकल खरीदारी और ऑनलाइन शॉपिंग पर कैशबैक कमाते हैं. अपने सेगमेंट में एक प्रैक्टिकल ऑप्शन के तौर पर, यह को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऐसी वैल्यू देता है जो कंज्यूमर के आम खर्च करने के तरीके से मेल खाती है. जो लोग अलग-अलग रिवॉर्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उनके लिए फोनपे एचडीएफसी अल्टिमो आसान और ज्यादा आसानी से मिलने वाले फायदों की ओर एक कदम दिखाता है जो रोजाना के खर्च के पैटर्न में आसानी से फिट हो जाते हैं. (IANS)