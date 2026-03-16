Advertisement
trendingNow13142739
Hindi NewsबिजनेसPhonePe IPO पर लगा ब्रेक; जानिए क्यों टली लिस्टिंग और अब कब आ सकता है इश्यू?

PhonePe IPO पर लगा ब्रेक; जानिए क्यों टली लिस्टिंग और अब कब आ सकता है इश्यू?

निवेशक PhonePe IPO का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आइये अब जानते हैं कि कंपनी ने फिलहाल अपनी एंट्री क्यों टाल दी है?

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 03:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PhonePe IPO पर लगा ब्रेक; जानिए क्यों टली लिस्टिंग और अब कब आ सकता है इश्यू?

PhonePe IPO :  ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर फोन पे (PhonePe) ने IPO की एंट्री फिलहाल अस्थाई रूप से टाल दी है. PhonePe ने सोमवार को बताया कि मौजूदा US-ईरान जंग (geopolitical conflicts) और बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण उसने अपने पब्लिक मार्केट लिस्टिंग प्रोसेस (IPO) को फिलहाल के लिए टाल दिया है. कंपनी ने कहा कि जब ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में कुछ स्थिरता आएगी, तब वो लिस्टिंग प्रक्रिया को फिर से शुरू करेगी.

पब्लिक लिस्टिंग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध कंपनी

PhonePe के सीईओ समीर निगम ने कहा कि हम प्रभावित सभी क्षेत्रों में जल्द से जल्द शांति की वापसी की उम्मीद करते हैं. हम भारत में पब्लिक लिस्टिंग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

65 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स

कंपनी की जानकारी के मुताबिक, PhonePe (पहले PhonePe Private Limited) एक टेक्नोलॉजी कंपनी है. ये पेमेंट्स, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करती है. भारत में PhonePe के डिजिटल पेमेंट्स ऐप की शुरुआत 2016 में हुई थी. 30 सितंबर 2025 तक PhonePe के पास 65 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और इसका डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस नेटवर्क 4.7 करोड़ से अधिक मर्चेंट्स तक फैला हुआ है.

PhonePe के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में कंज्यूमर पेमेंट्स (जिसमें डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज शामिल हैं), मर्चेंट पेमेंट्स, लेंडिंग और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज शामिल हैं. इसके अलावा कंपनी के नए प्लेटफॉर्म्स में  Share.Market (स्टॉक ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म) और Indus Appstore (एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप मार्केटप्लेस) शामिल हैं.

PhonePe की​ लेन-देन में लगभग 45% हिस्सेदारी

PhonePe भारत के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक है. कंपनी के पास यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) नेटवर्क पर होने वाले लेन-देन में लगभग 45% हिस्सेदारी है. वहीं, गूगल पे की हिस्सेदारी करीब 35% मानी जाती है. UPI भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की रीढ़ बन चुका है और देश के 85% से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन इसी प्लेटफॉर्म के जरिए होते हैं. अकेले फोनपे हर महीने करीब 10 अरब (10 बिलियन) ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है. इसकी कुल वैल्यू ₹12 लाख करोड़ से अधिक है. पेमेंट्स के अलावा कंपनी धीरे-धीरे अन्य वित्तीय सर्विस में भी विस्तार कर रही है. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

PhonePe IPO

Trending news

कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
benjamin netanyahu
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह
Parliament House
संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह
बंगाल में CM ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी-डीजीपी सभी टॉप अफसर हटाए गए?
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में CM ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी-डीजीपी सभी टॉप अफसर हटाए गए?
बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई BJP की टेंशन, ममता को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7'?
West Bengal Election 2026
बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई BJP की टेंशन, ममता को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7'?
ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की क्यों दी इजाजत? जयशंकर ने खोला राज
Strait of Hormuz
ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की क्यों दी इजाजत? जयशंकर ने खोला राज
किश्तवाड़ में HRT प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन, 1 शख्स की मौत कई लापता; रेस्क्यू जारी
Kishtwar Landslide
किश्तवाड़ में HRT प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन, 1 शख्स की मौत कई लापता; रेस्क्यू जारी
युद्ध पश्चिम एशिया में तो नेहरू का 74 साल पुराना भाषण चर्चा में क्यों? PM ने कहा...
Pandit Jawaharlal Nehru
युद्ध पश्चिम एशिया में तो नेहरू का 74 साल पुराना भाषण चर्चा में क्यों? PM ने कहा...
Rajya Sabha Elections: NDA और विपक्ष में कड़ा मुकाबला; 37 सीटों के लिए हो रहा मतदान
Rajya Sabha Elections 2026
Rajya Sabha Elections: NDA और विपक्ष में कड़ा मुकाबला; 37 सीटों के लिए हो रहा मतदान
किस्सा कांशी राम का: तब ब्राह्मण, ओबीसी के सामने कैसे सफल हुआ दलित पार्टी का एजेंडा?
kanshi ram ki kahani
किस्सा कांशी राम का: तब ब्राह्मण, ओबीसी के सामने कैसे सफल हुआ दलित पार्टी का एजेंडा?
कटक के SCB मेडिकल कॉलेज के ICU में भीषण आग, 10 मरीजों की दर्दनाक मौत; कई घायल
SCB Medical College Fire
कटक के SCB मेडिकल कॉलेज के ICU में भीषण आग, 10 मरीजों की दर्दनाक मौत; कई घायल