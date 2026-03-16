PhonePe IPO पर लगा ब्रेक; जानिए क्यों टली लिस्टिंग और अब कब आ सकता है इश्यू?

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PhonePe IPO : ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर फोन पे (PhonePe) ने IPO की एंट्री फिलहाल अस्थाई रूप से टाल दी है. PhonePe ने सोमवार को बताया कि मौजूदा US-ईरान जंग (geopolitical conflicts) और बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण उसने अपने पब्लिक मार्केट लिस्टिंग प्रोसेस (IPO) को फिलहाल के लिए टाल दिया है. कंपनी ने कहा कि जब ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में कुछ स्थिरता आएगी, तब वो लिस्टिंग प्रक्रिया को फिर से शुरू करेगी.
पब्लिक लिस्टिंग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध कंपनी
PhonePe के सीईओ समीर निगम ने कहा कि हम प्रभावित सभी क्षेत्रों में जल्द से जल्द शांति की वापसी की उम्मीद करते हैं. हम भारत में पब्लिक लिस्टिंग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.
65 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स
कंपनी की जानकारी के मुताबिक, PhonePe (पहले PhonePe Private Limited) एक टेक्नोलॉजी कंपनी है. ये पेमेंट्स, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करती है. भारत में PhonePe के डिजिटल पेमेंट्स ऐप की शुरुआत 2016 में हुई थी. 30 सितंबर 2025 तक PhonePe के पास 65 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और इसका डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस नेटवर्क 4.7 करोड़ से अधिक मर्चेंट्स तक फैला हुआ है.
PhonePe के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में कंज्यूमर पेमेंट्स (जिसमें डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज शामिल हैं), मर्चेंट पेमेंट्स, लेंडिंग और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज शामिल हैं. इसके अलावा कंपनी के नए प्लेटफॉर्म्स में Share.Market (स्टॉक ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म) और Indus Appstore (एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप मार्केटप्लेस) शामिल हैं.
PhonePe की लेन-देन में लगभग 45% हिस्सेदारी
PhonePe भारत के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक है. कंपनी के पास यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) नेटवर्क पर होने वाले लेन-देन में लगभग 45% हिस्सेदारी है. वहीं, गूगल पे की हिस्सेदारी करीब 35% मानी जाती है. UPI भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की रीढ़ बन चुका है और देश के 85% से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन इसी प्लेटफॉर्म के जरिए होते हैं. अकेले फोनपे हर महीने करीब 10 अरब (10 बिलियन) ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है. इसकी कुल वैल्यू ₹12 लाख करोड़ से अधिक है. पेमेंट्स के अलावा कंपनी धीरे-धीरे अन्य वित्तीय सर्विस में भी विस्तार कर रही है.