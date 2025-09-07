PhysicsWallah IPO: ₹3,820 करोड़ का IPO लाएगा फिजिक्स वाला, SEBI के पास फाइल किया UDRHP

Physicswallah IPO: ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मशहूर दिग्गज एडटेक फर्म फिजिक्सवाला (PW) ने SEBI के पास अपना अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (UDRHP) दाखिल किया है. कंपनी अपने IPO के माध्यम से ₹3,820 करोड़ जुटाने की योजना में हैं. फिजिक्सवाला ने 6 सितंबर को ये फाइलिंग की है. SEBI ने इस साल जुलाई में कंपनी के कॉन्फिडेंशियल प्री-फाइलिंग ड्रा फ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को मंजूरी दी थी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फिजिक्सवाला ने IPO के जरिए ₹3,100 करोड़ नए शेयर जारी करके जुटाने का प्रस्ताव दिया है. वहीं, प्रोमोटर अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के माध्यम से ₹720 करोड़ के शेयर बेचेंगे.

2020 में रजिस्टर्ड हुई थी Physicswallah

2016 में यूट्यूब चैनल से शुरू हुई और 2020 में रजिस्टर्ड हुई नोएडा की ये कंपनी अब एक फुल-स्टैक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन गई है. फिजिक्सवाला ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन सेंटर, टेस्ट की तैयारी और स्किल डेवलपमेंट जैसी सर्विस देती है. FY23 से FY25 के बीच कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 97% CAGR के रेट से बढ़ा हैं, जबकि इसी अवधि में ऑफलाइन सेंटर की संख्या 166% CAGR की रेट से बढ़ी है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिजिक्सवाला भारत की पहली एडटेक कंपनी होगी, जो वेंचर कैपिटल फंडिंग के बाद IPO लाने जा रही है. IPO से जुटाने वाली फंडिंग से कंपनी अपने नुकसान को कम करने का काम करेगी. फिजिक्सवाला कुछ सालों के अंतराल के बाद पब्लिक मार्केट में आने वाला पहला भारतीय एडटेक स्टार्टअप होगा. ये तब होगा जब इस सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर बायजूज एडटेक मार्केट से पूरी तरह से खत्म हो गया है.

कंपनी के डेवलपमेंट में उत्कर्ष क्लासेस (Utkarsh Classes) और जाइलम लर्निंग (Xylem Learning) जैसे अधिग्रहणों के महत्व पर जोर दिया गया है.

अलख पांडेय के पास कितनी हिस्सेदारी?

फिजिक्स वाला में प्रमोटरों की हिस्सेदारी फिलहाल 82.3% है अलख पांडे और प्रतीक दोनों की हिस्सेदारी 40.35% है. वेस्टब्रिज कैपिटल, हॉर्नबिल और GSV वेंचर्स जैसे निवेशक भी कंपनी में प्रमुख शेयर होल्डर हैं.