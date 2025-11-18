PhysicsWallah IPO: फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) के शेयर आज बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) पर लिस्ट होने जा रहे हैं. 3,480 करोड़ रुपये के इस IPO का करीब 1.92 गुना सब्‍सक्र‍िप्‍शन हुआ है. इसमें भी पूरा जोर संस्थागत निवेशकों (QIB) का रहा. रिटेल न‍िवेशकों ने इससे मुंह फेर ल‍िया. इस आईपीओ का प्राइस बैंड 103-109 रुपये और लॉट साइज 137 शेयर का है. IPO में 3,100 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 380 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) रखा गया था.

44.6 लाख पेड यूजर्स और 303 ऑफलाइन सेंटर

यूट्यूब चैनल से शुरुआत करने वाले फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) आज हाइब्रिड एडटेक दिग्गज बन चुकी है. जून 2025 तक इसके 1.37 करोड़ सब्सक्राइबर, 44.6 लाख पेड यूजर्स और देशभर में 303 ऑफलाइन सेंटर हैं. FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 51% बढ़कर 3,039 करोड़ पर पहुंच गया. कंपनी ने 1,131 करोड़ रुपये के घाटे से उबरते हुए 243 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है और इसका EBITDA मार्जिन 6.7% रहा. लेकिन कुल मिलाकर कंपनी FY25 में 243 करोड़ रुपये और Q1 FY26 में 127 करोड़ रुपये के घाटे में है.

9% तक का लिस्टिंग प्रीम‍ियम म‍िलने की उम्‍मीद

सोमवार को फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) का जीएमपी 9.5 रुपये पर पहुंच गया. यानी 109 रुपये के इश्यू प्राइस पर करीब 8.7-9% का लिस्टिंग प्रीम‍ियम म‍िल सकता है. जानकारों को उम्‍मीद है क‍ि शेयर का ल‍िस्‍ट‍िंग प्राइस 118-119 रुपये के करीब रहेगा. हफ्तेभर इसका GMP फ्लैट रहा, अब आखिरी दिन इसमें अचानक उछाल देखा गया है. जानकारों का इस आईपीओ पर म‍िला-जुला रुझान देखा गया. कुछ जानकार इसे सब्‍सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं तो कुछ इसे अवाइड करने की बात कर रहे हैं.

GMP की रफ्तार से 8-9% का शुरुआती प्रीम‍ियम की उम्‍मीद की जा रही है. लेकिन कमजोर सब्सक्रिप्शन, बंटे हुए एनालिस्ट व्यू और लगातार घाटे की वजह से लिस्टिंग के बाद उतार-चढ़ाव तेज रह सकता है. लॉन्ग-टर्म इनवेस्‍टर के ल‍िए इंतजार करना बेहतर कदम हो सकता है. शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स को अभी सतर्क रहने की जरूरत है.