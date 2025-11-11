PhysicsWallah: छोटे शहर से निकला बड़ा सपना, ₹30,000 से शुरू किया सफर, अब ₹31,000 करोड़ की कंपनी

PhysicsWallah : कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो... ये मशहूर पंक्तियां Physics Wallah के फाउंडर अलख पांडे पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं. अलख पांडे ने महज ₹30,000 की मामूली रकम से अपने सपने की शुरुआत की थी. उस वक्त उन्होंने इलाहाबाद के एक छोटे कमरे से अपना YouTube चैनल 'Physics Wallah' शुरू किया, जहां उनका मकसद सिर्फ एक था. हर छात्र तक सस्ती और क्वालिटी वाली शिक्षा पहुंचाना है. किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटा-सा कदम आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनियों में से एक की नींव रखेगा. आज Physics Wallah की वैल्यूएशन ₹31,000 करोड़ से अधिक है और यह कंपनी लाखों छात्रों के जीवन को बदल चुकी है.

जुनून और मेहनत की मिसाल

अलख पांडे की ये कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की सफलता नहीं, बल्कि उस जुनून और मेहनत की मिसाल है. एडटेक प्लेटफॉर्म Physics Wallah ने मंगलवार यानी 10 नवंबर को अपना IPO लॉन्च किया, जिससे निवेशकों को शिक्षा क्षेत्र में भारत के सबसे सफल उपक्रमों में से एक की यात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिला. देखते ही देखते अलख पांडे का फिजिक्स पढ़ाने वाला साधारण वीडियो एक आंदोलन में बदल गया. पांडे के शिक्षण शैली ने भारत भर के लाखों छात्रों को गहराई से प्रभावित किया, जिससे 2019 तक उनके YouTube सब्सक्राइबरों की संख्या दो मिलियन से ज्यादा हो गई. 2022 में, सब्सक्राइबरों की संख्या तीन गुना बढ़कर 68 लाख से ज्यादा हो गई थी.

कोविड में हासिल की लोकप्रियता

2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान अलख पांडे ने काफी लोकप्रियता हासिल की. ​​इसी दौरान पांडे की मुलाकात IIT-बीएचयू के मैकेनिकल इंजीनियर प्रतीक माहेश्वरी से हुई. दोनों ने मिलकर PW ऐप बनाया, जो लॉकडाउन के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक जीवनरेखा बन गया. इस ऐप ने अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में दसवें हिस्से की कीमत पर गुणवत्तापूर्ण कोर्स दिए.

सबसे बड़ी एडटेक कंपनी

अलख और प्रतीक माहेश्वरी का स्टार्टअप 2022 तक अपने पहले फंडिंग राउंड के बाद एक यूनिकॉर्न बन गया, जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया था. PW YouTube चैनल 35 से अधिक परीक्षा श्रेणियों के लिए पाठ्यक्रम देने वाली एक पूर्ण एडटेक कंपनी के रूप में विकसित हो गयी है. 3.6 करोड़ से ज्यादा छात्र अब इसकी ऑनलाइन कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र नियमित रूप से PW ऐप का इस्तेमाल करते हैं. PW की लोकप्रियता इस बात से जाहिर होती है कि पांडे की यात्रा को 'फिजिक्सवाला' नाम एक वेब सीरीज में दिखाया गया है. यह वेब सीरीज 2022 में रिलीज हुई थी.