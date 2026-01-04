'ये दावा भ्रामक है'...एक तोला सोना देने के दावे की हकीकत सामने आई, जानिए क्या है पूरा मामला?

Advertisement
Jan 04, 2026
PIB Fact Check : सोशल मीडिया पर पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जिन घरों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है. उन्हें आधार कार्ड के जरिए एक तोला सोना मुफ्त दिया जा रहा है. इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. लेकिन, अब PIB फैक्ट चेक ने इस खबर पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर अपडेट जारी किया है. 

PIB फैक्ट चेक ने लिखा कि #Instagram पर 'sanjay_annu_sahu' नामक अकाउंट द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि जिन घरों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है. उन्हें आधार कार्ड के जरिए एक तोला सोना मुफ्त दिया जा रहा है. यह दावा फर्जी है.

 

 AI तकनीक से तैयार किया गया वीडियो 

PIB फैक्ट चेक ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो AI तकनीक से तैयार किया गया (AI-generated) है और इसे गलत उद्देश्य से फैलाया जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी भी योजना की कोई घोषणा नहीं की गई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे फर्जी और सनसनीखेज दावों से सतर्क रहें. किसी भी सरकारी योजना की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जांचें. असत्यापित कंटेंट को शेयर करने से बचें.

