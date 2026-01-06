Modi Govt: आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर तेजी से कुछ मैसेज वायरल होते हैं. इनमें से कुछ सही और कुछ अफवाह से जुड़े होते हैं. हाल‍िया द‍िनों में एक मैसेज सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है. तेजी से फैल रहे इस मैसेज में दावा क‍िया जा रहा है कि फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री हर भारतीय आदमी के बैंक अकाउंट में 46,715 रुपये आर्थिक मदद के तौर पर जमा कर रहा है. मैसेज में कहा गया क‍ि यह कदम देश में 'वित्तीय संकट' कम करने की द‍िशा में बड़ा कदम है. इस कारण लोग इस मैसेज को जोर-शोर से शेयर कर रहे हैं.

सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम की तरफ से जब इस दावे की जांच की गई तो इसे पूरी तरह से फेक घोषित क‍िया गया. सरकार की तरफ से साफ कहा गया है क‍ि फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई. पीआईबी (PIB) की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि न ही कोई राशि जमा करने का प्रोसेस शुरू हुआ है. यह मैसेज एक बड़ा घोटाला है! मैसेज के साथ 'सपोर्ट के लिए रजिस्टर करें' टैब से एक बटन या ल‍िंक द‍िया गया है. इस ल‍िंक पर क्लिक करके आप अपनी पर्सनल जानकारी या बैंक ड‍िटेल शेयर कर सकते हैं. इसे फिशिंग का नया तरीका बताया गया है, इसके जर‍िये ठग आपके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

फिशिंग क्या है और इससे क्‍या खतरा?

फिशिंग में धोखेबाज रजिस्ट्रेशन के बहाने आपकी बैंक ड‍िटेल, OTP, पासवर्ड या बाकी निजी जानकारी चुरा लेते हैं. एक बार गोपनीय जानकारी उनके हाथ लगने पर आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर क‍िया जा सकता है. सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है क‍ि ऐसी किसी भी 'आकर्षक' द‍िखाई देने वाली योजना पर भरोसा नहीं करें. आकर्षक लगने वाली योजनाएं अक्‍सर आपको ठगने के ल‍िए होती हैं और आप इनके झांसे में आकर साइबर फ्रॉड का श‍िकार हो सकते हैं.

Just click on the link & share your personal info to get ₹46,715 from the Govt Sounds too good to be true? Think again! A #WhatsApp message claims that the Ministry of Finance is offering financial aid of ₹46,715 to the poor. #PIBFactCheck This is a SCAM!

… pic.twitter.com/FcmmBU56LS — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 5, 2026

सरकार ने क्‍या सलाह दी?

सरकार की तरफ से समय-समय पर जारी एडवाइजरी में सलाह दी जाती है क‍ि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करें. बैंक डिटेल्स या पर्सनल जानकारी भी आपको शेयर नहीं करनी चाह‍िए. इस तरह के फर्जी मैसेज ब‍िल्‍कुल भी फॉरवर्ड नहीं करें, क‍िसी भी तरह का मैसेज द‍िखाई देने पर साइबर सेल या पीआईबी (PIB Fact Check) को रिपोर्ट करें. PIB की तरफ से उपरोक्‍त मैसेज को लेकर X पर लिखा गया, यह स्कैम है! फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से इस तरह की कोई योजना नहीं चलाई गई. क‍िसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करें और खुद को सुरक्ष‍ित रखें.

साइबर फ्रॉड से बचने के लि‍ए क्‍या करें?

साइबर ठग ठगी के लि‍ए रोजाना नए-नए तरीके अपना रहे हैं. इसमें फिशिंग, UPI फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, वॉइस क्लोनिंग आद‍ि प्रमुख हैं. देश में हर द‍िन हजारों केस इससे जुड़े रिपोर्ट हो रहे हैं. लेकिन आप सतर्क हैं तो अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं. आइए जानते हैं साइबर फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में-

> अनजान लिंक, मैसेज या कॉल पर क्लिक / ट्रस्ट नहीं करें.

> OTP, UPI PIN, CVV, पासवर्ड या बैंक डिटेल्स कभी क‍िसी के साथ शेयर नहीं करें.

> स्‍टॉन्‍ग पासवर्ड और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को हमेशा ऑन रखें.

> फोन / कंप्यूटर को अपडेट रखें और एंटीवायरस यूज करें.

> क‍िसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज को तुरंत रिपोर्ट करें.

> फेक जॉब / इनवेस्टमेंट स्‍कीम / लॉटरी आद‍ि से दूर ही रहें.

> कभी क‍िसी के साथ पर्सनल ड‍िटेल ज्यादा शेयर नहीं करें.

> डिजिटल अरेस्ट / पुलिस वीडियो कॉल स्कैम से सावधान रहे और तुरंत इसकी जानकारी पुल‍िस को दें.

> जागरूक रहें और दूसरों को बताएं