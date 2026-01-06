Advertisement
PIB Fact Check: सोशल मीड‍िया पर वायरल होने वाले दावों की सच्‍चाई के बारे में सही जानकारी पीआईबी फैक्‍ट चेक के जर‍िये की जा सकती है. इन द‍िनों सोशल मीड‍िया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, ज‍िसमें दावा क‍िया जा रहा है क‍ि सरकार हर शख्‍स के बैंक अकाउंट में 46715 रुपये जमा कर रही है.

Jan 06, 2026
Modi Govt: आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर तेजी से कुछ मैसेज वायरल होते हैं. इनमें से कुछ सही और कुछ अफवाह से जुड़े होते हैं. हाल‍िया द‍िनों में एक मैसेज सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है. तेजी से फैल रहे इस मैसेज में दावा क‍िया जा रहा है कि फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री हर भारतीय आदमी के बैंक अकाउंट में 46,715 रुपये आर्थिक मदद के तौर पर जमा कर रहा है. मैसेज में कहा गया क‍ि यह कदम देश में 'वित्तीय संकट' कम करने की द‍िशा में बड़ा कदम है. इस कारण लोग इस मैसेज को जोर-शोर से शेयर कर रहे हैं.

सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम की तरफ से जब इस दावे की जांच की गई तो इसे पूरी तरह से फेक घोषित क‍िया गया. सरकार की तरफ से साफ कहा गया है क‍ि फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई. पीआईबी (PIB) की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि न ही कोई राशि जमा करने का प्रोसेस शुरू हुआ है. यह मैसेज एक बड़ा घोटाला है! मैसेज के साथ 'सपोर्ट के लिए रजिस्टर करें' टैब से एक बटन या ल‍िंक द‍िया गया है. इस ल‍िंक पर क्लिक करके आप अपनी पर्सनल जानकारी या बैंक ड‍िटेल शेयर कर सकते हैं. इसे फिशिंग का नया तरीका बताया गया है, इसके जर‍िये ठग आपके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं.

फिशिंग क्या है और इससे क्‍या खतरा?
फिशिंग में धोखेबाज रजिस्ट्रेशन के बहाने आपकी बैंक ड‍िटेल, OTP, पासवर्ड या बाकी निजी जानकारी चुरा लेते हैं. एक बार गोपनीय जानकारी उनके हाथ लगने पर आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर क‍िया जा सकता है. सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है क‍ि ऐसी किसी भी 'आकर्षक' द‍िखाई देने वाली योजना पर भरोसा नहीं करें. आकर्षक लगने वाली योजनाएं अक्‍सर आपको ठगने के ल‍िए होती हैं और आप इनके झांसे में आकर साइबर फ्रॉड का श‍िकार हो सकते हैं.

सरकार ने क्‍या सलाह दी?
सरकार की तरफ से समय-समय पर जारी एडवाइजरी में सलाह दी जाती है क‍ि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करें. बैंक डिटेल्स या पर्सनल जानकारी भी आपको शेयर नहीं करनी चाह‍िए. इस तरह के फर्जी मैसेज ब‍िल्‍कुल भी फॉरवर्ड नहीं करें, क‍िसी भी तरह का मैसेज द‍िखाई देने पर साइबर सेल या पीआईबी (PIB Fact Check) को रिपोर्ट करें. PIB की तरफ से उपरोक्‍त मैसेज को लेकर X पर लिखा गया, यह स्कैम है! फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से इस तरह की कोई योजना नहीं चलाई गई. क‍िसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करें और खुद को सुरक्ष‍ित रखें.

साइबर फ्रॉड से बचने के लि‍ए क्‍या करें?
साइबर ठग ठगी के लि‍ए रोजाना नए-नए तरीके अपना रहे हैं. इसमें फिशिंग, UPI फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, वॉइस क्लोनिंग आद‍ि प्रमुख हैं. देश में हर द‍िन हजारों केस इससे जुड़े रिपोर्ट हो रहे हैं. लेकिन आप सतर्क हैं तो अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं. आइए जानते हैं साइबर फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में-

> अनजान लिंक, मैसेज या कॉल पर क्लिक / ट्रस्ट नहीं करें.
> OTP, UPI PIN, CVV, पासवर्ड या बैंक डिटेल्स कभी क‍िसी के साथ शेयर नहीं करें.
> स्‍टॉन्‍ग पासवर्ड और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को हमेशा ऑन रखें.
> फोन / कंप्यूटर को अपडेट रखें और एंटीवायरस यूज करें.
> क‍िसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज को तुरंत रिपोर्ट करें.
> फेक जॉब / इनवेस्टमेंट स्‍कीम / लॉटरी आद‍ि से दूर ही रहें. 
> कभी क‍िसी के साथ पर्सनल ड‍िटेल ज्यादा शेयर नहीं करें.
> डिजिटल अरेस्ट / पुलिस वीडियो कॉल स्कैम से सावधान रहे और तुरंत इसकी जानकारी पुल‍िस को दें.
> जागरूक रहें और दूसरों को बताएं

 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

PIB Fact CheckModi govt

