क्या 26 जनवरी पर सरकार गरीबों को ₹2000 दे रही है? ये है PM मोदी की ऑडियो का सच

PIB Fact Check : फेसबुक पर एक फेक न्यूज सर्कुलेट हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑडियो के माध्यम से ये दावा किया जा रहा है कि 26 जनवरी के अवसर पर सरकार गरीबों को ₹2000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. लेकिन इस ऑडियो का सच कुछ और है.

फर्जी दावा

सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार ने ऐसी कोई बढ़ी घोषणा की है. इसका जवाब है. नहीं. PIB फैक्ट चेक के मुताबिक, ये दावा फर्जी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : कितना गिरा गोल्ड-सिल्वर का दाम, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों के लेटेस्ट रेट?

आधिकारिक वेबसाइटों से ही लें जानकारी

PIB फैक्ट चेक के मुताबिक, किसी भी योजना से संबंधित जानकारी केवल सरकारी विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों और सत्यापित माध्यमों से ही प्राप्त करें.

500 ​​रुपये को लेकर उड़ी थी अफवाह

हाल ही में 500 ​​रुपये को लेकर अफवाह उड़ी थी. तब PIB फैक्ट चेक टीम ने कहा था कि ऐसे सभी दावे फर्जी हैं और RBI ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. PIB फैक्ट चेक टीम ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि 500 ​​रुपये का करेंसी नोट अभी भी लीगल टेंडर है और लोग इसे कैश ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

पिछले साल अगस्त में भी सरकार ने एक WhatsApp मैसेज को 'झूठा' बताया था, जिसमें दावा किया गया था कि RBI ने बैंकों को 30 सितंबर तक ATM से 500 रुपये के नोट देना बंद करने का आदेश दिया है और कहा था कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है. WhatsApp मैसेज में धोखे वाले मैसेज में ये भी दावा किया गया था कि 31 मार्च 2026 तक 90 प्रतिशत ATM से 500 रुपये के नोट निकलना बंद हो जाएंगे और 30 सितंबर तक 75 प्रतिशत ATM से ऐसा हो जाएगा. PIB फैक्ट चेक यूनिट ने तब कहा था कि RBI ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है और 500 रुपये के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं. X पर एक पोस्ट में उसने साफ किया कि बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा दावा झूठा है और लोगों को ऐसी झूठी जानकारी पर विश्वास न करने की सलाह दी है.