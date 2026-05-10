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Hindi Newsबिजनेसफेविकोल का जोड़ अब पड़ेगा भारी! ईरान जंग की मार; ग्लू के दाम छुएंगे आसमान

फेविकोल का जोड़ अब पड़ेगा भारी! ईरान जंग की मार; ग्लू के दाम छुएंगे आसमान

पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने संकेत दिए हैं कि कच्चे माल की बढ़ती लागत के चलते आने वाले दिनों में उसके उत्पाद महंगे हो सकते हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 10, 2026, 03:53 PM IST
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Source : X/social media
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Pidilite May Raise Prices : वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय घरों तक पहुंच रहा है. चिपकाने वाले उत्पाद बनाने वाली प्रमुख कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने संकेत दिए हैं कि कच्चे माल की बढ़ती लागत के चलते आने वाले दिनों में उसके उत्पाद महंगे हो सकते हैं. कंपनी के लोकप्रिय ब्रांड फेविकोल के साथ-साथ फेवीक्विक, डॉ फिक्सिट और एम-सील की कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.

कीमतों में तेज उछाल

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुधांशु वत्स के मुताबिक, पश्चिम एशिया में जारी जियो-पॉलिटिकल टेंशन का सीधा असर रॉ मैटेरियल की लागत पर पड़ा है. खासतौर पर कच्चे तेल से बनने वाले केमिकल्स की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है. विनाइल एसीटेट मोनोमर (VAM), जो एडहेसिव इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम कच्चा माल है. उसकी कीमतें 40 से 50 फीसदी तक बढ़ चुकी हैं.

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पिडिलाइट इससे पहले अप्रैल और मई 2026 में भी अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा चुकी है. फेविकोल की कीमतों में कंपनी पहले ही 12 से 15 फीसदी तक का इजाफा कर चुकी है और अब जून में एक और राउंड की बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है. कंपनी का कहना है कि लागत लगातार बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन गया है.

हालांकि, महंगाई के बीच कंपनी को मांग के मोर्चे पर राहत मिलती दिखाई दे रही है. चौथी तिमाही में शहरी बाजार में अच्छी रिकवरी दर्ज की गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग की रफ्तार शहरों से भी बेहतर रही. अप्रैल 2026 में भी बिक्री के संकेत सकारात्मक रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उपभोक्ता खर्च करने से पीछे नहीं हट रहे. कंपनी ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर वेस्ट एशिया का संकट लंबे समय तक जारी रहता है, तो महंगाई बढ़ने से उपभोक्ताओं की खरीदारी प्रभावित हो सकती है और मांग कमजोर पड़ सकती है.

मुनाफा सालाना आधार पर 36.63 फीसदी बढ़ा 

वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में पिडिलाइट ने मजबूत वित्तीय नतीजे दर्ज किए. कंपनी का नेट मुनाफा सालाना आधार पर 36.63 फीसदी बढ़कर 584.15 करोड़ रुपये पहुंच गया. वहीं कंपनी की आय 13.24 फीसदी की बढ़त के साथ 3,648.16 करोड़ रुपये रही. पूरे वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की कुल आय बढ़कर 14,867 करोड़ रुपये पर पहुंच गई.

शेयर बाजार में हालांकि कंपनी का प्रदर्शन निवेशकों को ज्यादा उत्साहित नहीं कर पाया. शुक्रवार को पिडिलाइट का शेयर 1.72 फीसदी की तेजी के साथ 1476.15 रुपये पर बंद हुआ. बीते एक महीने में शेयर करीब 8.5 फीसदी चढ़ा है, लेकिन छह महीने में इसमें केवल मामूली बढ़त दर्ज हुई. वहीं, पूरे साल के दौरान कंपनी का शेयर लगभग स्थिर ही रहा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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