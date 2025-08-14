Pirated IPTV: अगर आप पायरेटेड कंटेंट देखते हैं तो आप न केवल गैरकानूनी काम कर रहे हैं, बल्कि आप आतंकवाद को भी बढ़ावा देने में शामिल हो सकते हैं. आप अगर ये सोच रहे हैं कि अवैध स्ट्रीमिंग के ज़रिए आपको अपना पसंदीदा टीवी शो, लाइव स्पोर्ट्स या ब्लॉकबस्टर फ़िल्में आसानी और सस्ती कीमतों में पर मिल रही हैं तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस सस्ते मनोरंजन के पीछे गंभीर खतरा छिपा है. आपको जाने-अनजाने में अपराध, आतंकवाद , ड्रग्स स्मगलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं. हैरान मत होइए, जिससे सस्ते कंटेंट को आप देख रहे हैं, उससे आने वाला पैसा इन्हीं कामों में इस्तेमाल हो रहा है.

कितना खतरनाक है पायरेटेड कंटेंट

पायरेटेड कंटेंट भले ही आपको सस्ता मनोरंजन दे रहा हो, लेकिन इससे होने वाली कमाई कई बार आपके देश के ही खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है. ये कमाई आतंकी संगठनों को ताकत देते हैं. आतंकी गतिविधियों को बल देते हैं. पायरेटेड कंटेंट के खिलाफ जांच एजेंसियों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कार्रवाई करती रही है. कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये दिखाए जा रहे पायरेटेड कंटेंट और गैरकानूनी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (IPTV) के नेटवर्क का भंडाफोड़ होता रहा है. जांचकर्ताओं की ओर से अक्सर चेतावनी दी जाती रही है कि ऐसे कंटेंट देखने वाले व्यूअर्स आतंकवाद को बढावा दे रहे हैं. ऐसे व्यूअर्स को इस तरह के कंटेंट देखने से पहले सोचना चाहिए.

पायरेटेड कंटेंट खतरनाक जाल

जांच और कानूनी कार्रवाइयों से उजागर हुए इस खतरनाक जाल के केंद्र में बॉस आईपीटीवी है. ये आईपीटीवी दुनिया के सबसे बड़े अवैध आईपीटीवी नेटवर्कों में से एक है. बॉस आईपीटीवी स्टार भारत के प्रीमियम चैनल जैसे स्टार, सोनी, ज़ी, कलर्स और सन टीवी को हाईजैक कर रहा . इसके साथ ही वो नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, एचबीओ और एनबीसी जैसे ग्लोबल एंटरटेंनमेंट चैनलों के अलावा आईएलपी और फीफा विश्व कप जैसे ब्लॉकबस्टर खेल आयोजनों को भी स्ट्रीम करता है. बिना उचित लाइसेंस या अनुमति लिए ये गैरकानूनी तरीके से प्रसारण करती रही हैं.

कहां खर्च होता पायरेसी का पैसा

ये लोग एंड्रायड-लाइनेक्स आधारित सेट टॉप बॉक्स या स्मार्ट डिवाइस पर ऐप के माध्यम से सोशल मीडिया, वेबसाइट, ब्लॉग के जरिये ये पूरा धंधा चलाते हैं. लोगों को शुल्क से काफी कम दामों पर लोगों को प्रीमियम कंटेंट दिखाया जाता है. इस गैरकानूनी कमाई से होने वाले मुनाफ़े को ऑफशोर अकाउंट के जरिए क्राइम, ड्रग्स, आतंकवाद जैसे अपराधों में इस्तेमाल किया जाता है. कथित तौर पर यह पायरेसी रैकेट कई महाद्वीपों तक फैला हुआ है, जिससे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत के लाखों दर्शक प्रभावित हैं. इनसे मनोरंजन जगत को भारी नुकसान होता है. गैरकानूनीपायरेसी के कारण सालाना 20 से 30 करोड़ डॉलर का भारी नुकसान होता है.

आपका डेटा भी चुराते हैं ये पायरेटेंड कंटेंट

इन पायरेटेड सर्विसेस के जरिए आपकी निजी जानकारी चुराई जाती है. आपके क्रेडिट, डेबिट कार्ड, पर्नसल डेटा की जानकारी चुरा लेते हैं, जिसका इस्तेमाल साइबर अपराध, कर चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी और यहाँ तक कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में होता है. साल 2021 में Yupp TV की शिकायत पर फरीदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने भारत में बॉस, आईपीटीवी के ऑपरेशंस पर छापेमारी की थी. इससे जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया था. यप टीवी ने अमेरिकी कोर्ट में केस दायर किया. कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई ग्राहक को पायरेडेट कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे कॉपीराइट उल्लघंन का दोषी करार दिया जा सकता है. अगर दोषी विदेशी नागरिक है तो उसे निर्नासन का सामना करना पड़ सकता है.

सामने आ चुके हैं कई मामले

इसी तरह से जांचकर्ताएं ने Boss IPTV समेत दर्जनों नेटवर्क जैसे कि Guru IPTV, Brampton IPTV, Tashan IPTV और पंजाबी IPTV का भंडाफोड़ किया. YuppTV ने सख्त कजम उठाया और लोगों पर कार्रवाई की गई. Boss IPTV कनाडियन नागरिक हरपीत सिंह रंधावा के द्वारा चलाया जाता है. नेटवर्क ने कॉर्पोरेट स्टाइल क्रिमिनल शामिल हैं, जो कई देशों में टैक्स चोरी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं. अगली बार जब आप पायरेटेड सामग्री स्ट्रीमिंग के बारे में सोचें, तो याद रखें: यह कोई सस्ता मनोरंजन नहीं है, बल्कि कहीं अधिक गंभीर और चिंताजनक काम कर रहे हैं.