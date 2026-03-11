जंग के बीच घरेलू गैस की कमी नहीं, LPG संकट के बीच केंद्रीय मंत्री का बयान; सरकार पूरी तरह सतर्क

LPG Supply Issue India: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच एलपीजी सप्लाई पर असर देखा जा रहा है. घरेलू ग्राहकों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई कम की जा रही है.
Trending Photos
lpg cylinder shortage: वेस्ट एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रही जंग के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अस्थिरता बढ़ गई है. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से देश को आनी वाली नेचुरल गैस और LPG इम्पोर्ट पर असर पड़ रहा है. लेकिन अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है. सरकार की तरफ से हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सरकार की तरफ से एलपीजी और पेट्रोल की सप्लाई को बिना किसी संकट जारी रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है. दूसरी तरफ कर्नाटक के हुबली में गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के नेता सुरेशा ने बताया कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा 'ईंधन की बिल्कुल भी कमी नहीं है.' उन्होंने बताया कि जंग जैसी गंभीर स्थिति में चिंता होना स्वाभाविक है. लेकिन विभाग की तरफ से पूरे हालात को बहुत बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है. जरूरत पड़ने पर इसको लेकर समय-समय पर अपडेट दिये जाएंगे. केंद्रीय मंत्री की तरफ से जोर दिया गया कि सरकार हालात को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही है. यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ दिन से कमर्शियल LPG क्राइसेस को लेकर खबरें आ रही हैं.
ईरान और इजरायल में जंग से सप्लाई चेन पर असर पड़ने के डर से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट (ECA) के तहत आदेश जारी किये गए. रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है. प्रोपेन, और ब्यूटेन को भी LPG पूल में डायवर्ट करने का आदेश दिया गया है. घरेलू ग्राहकों को सप्लाई के लिए टॉप प्रियोरिटी दी जा रही है. पीएनजी (PNG) और सीएनजी (CNG) की सप्लाई पूरी तरह सुनिश्चित रहेगी.
नए नियमों के तहत पिछले छह महीने के एवरेज कंज्मप्शन के आधार पर अन्य सेक्टर को रेगुलेटेड सप्लाई मिलेगी. गैस ग्रिड से जुड़ी इंडस्ट्री जैसे चाय प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को 80 फीसदी सप्लाई मिलेगी. रिफाइनरीज से नेचुरल गैस की सप्लाई को 35 प्रतिशत कम किया गया है ताकि घरेलू जरूरतें पहले पूरी हों. भारत का करीब 30 प्रतिशत नेचुरल गैस इम्पोर्ट होर्मुज से होकर गुजरता है. जंग से जहाजों का आवागमन बाधित होने पर लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम हो सकती है.
सरकार की तरफ से लगातार दूसरे विकल्प खोजे जा रहे हैं. अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे से सप्लाई बढ़ाने पर बात चल रही है. घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है ताकि एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे. सरकार की तरफ से बयान जारी किये जाने के बाद आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है. लेकिन सरकार हालात पर पूरी तरह से नजर रख रही है.