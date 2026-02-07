India-US Trade Deal : पीयूष गोयल का बड़ा बयान; 25% टैरिफ खत्म, कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स पर नहीं होगा समझौता

India-US Trade Deal : भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील का फ्रेम वर्क जारी कर दिया गया है. ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बड़ा कदम है. शनिवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भारतीय एक्सपोर्टर्स, खासकर MSMEs, किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का बाजार खोलेगा. उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से देश की महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. केंद्र सरकार के मुताबिक, इस फ्रेमवर्क से भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ा अमेरिकी बाजार खुलेगा.

Under the decisive leadership of PM @NarendraModi ji, India has reached a framework for an Interim Agreement with the US. This will open a $30 trillion market for Indian exporters, especially MSMEs, farmers and fishermen. The increase in exports will create lakhs of new job… pic.twitter.com/xYSjxML6kt — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 7, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा कि नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है. इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स, खासकर MSMEs, किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का बाजार खुलेगा. एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियों के मौके बनेंगे.

इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% कर देगा. इससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल और कपड़ों, चमड़े और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर उत्पादों, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, कारीगरी के प्रोडक्ट्स और चुनिंदा मशीनों जैसे अहम सेक्टर्स में बड़ा बाज़ार मिलेगा. इसके अलावा, जेनेरिक दवाएं, रत्न और हीरे, और एयरक्राफ्ट पार्ट्स सहित कई तरह के सामानों पर टैरिफ शून्य हो जाएगा. इससे भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और मेक इन इंडिया को और बढ़ावा मिलेगा.

भारतीय प्रोडक्ट्स को अमेरिकी बाजार में एक्सेस मिलेगा : पीयूष गोयल

पीयूष गोयल ने ये भी कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील से न सिर्फ भारतीय प्रोडक्ट्स को अमेरिकी बाजार में अधिक एक्सेस मिलेगा, बल्कि हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को भी सपोर्ट मिलेगा. इसके अलावा, ये हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा बढ़ावा देगा.

ये भी पढ़ें : बजट के बाद मिडिल क्लास RBI से निराश, ब्याज दरों पर नहीं चली कैंची, EMI जस की तस

उन्होंने ये भी बताया कि भारत को एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर सेक्शन 232 के तहत छूट, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा और जेनेरिक दवाओं पर बातचीत के नतीजे भी मिलेंगे. इससे इन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट में ठोस फायदा होगा. साथ ही ये समझौता किसानों के हितों की रक्षा करने और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है. इसमें मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, इथेनॉल (ईंधन), तंबाकू, कुछ सब्जियां, मांस आदि जैसे संवेदनशील कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है.

किसानों के हितों की रक्षा, भारत की प्रतिबद्धता

उन्होंने ये भी कहा कि ये समझौता मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, इथेनॉल (ईंधन), तंबाकू, कुछ सब्जियों और मांस जैसे संवेदनशील कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से सुरक्षित रखकर किसानों के हितों की रक्षा करने और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है.

इन सेक्टर्स में घटेगा टैरिफ

भारतीय सामानों पर एडिशनल 25 प्रतिशत ड्यूटी 7 फरवरी से हटेगी

रेसिप्रोकल टैरिफ दर घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगी

टेक्सटाइल, परिधान, लेदर, फुटवियर, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल, होम डेकोर, आर्टिजन प्रोडक्ट्स को मिलेगा फायदा

जेनेरिक दवाओं, रत्न-हीरा और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर टैरिफ शून्य होगा

एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर छूट मिलेगी

PM नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया धन्यवाद

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में PM नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है. उन्होंने लिखा कि हमने अपने दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है. मैं हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूं. ये फ्रेमवर्क हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दिखाता है. यह भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, MSMEs, स्टार्टअप इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर 'मेक इन इंडिया' को मजबूत करता है. इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और गहरा करेगा. यह फ्रेमवर्क मज़बूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा और वैश्विक विकास में योगदान देगा. जैसे-जैसे भारत एक विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. हम ऐसे वैश्विक पार्टनरशिप बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो भविष्य-उन्मुख हों, हमारे लोगों को सशक्त बनाएं और साझा समृद्धि में योगदान दें.