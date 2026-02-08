38 देशों के साथ ट्रेड, अमेरिका के साथ 500 अरब डॉलर तक पहुंचेगा व्यापार, ट्रेड डील के फायदे समझिए

Advertisement
भारत और अमेरिका के बीच लंबी बातचीत के बाद ट्रेड डील होने जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में खुद जानकारी की है. भारत सरकार की ओर से भी ट्रेड डील पर सहमति जताई गई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 08, 2026, 08:07 PM IST
India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच लंबी बातचीत के बाद ट्रेड डील होने जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में खुद जानकारी की है. भारत सरकार की ओर से भी ट्रेड डील पर सहमति जताई गई है. ये ट्रेड डील भारत और अमेरिका के लिए कैसा रहेगा, किसे कितना फायदा होगा, किस सेक्टर को फायदा होगा, कौन सा सेक्टर इस डील के बेनिफिट्स हासिल कर पाएगा...तमाम सवालों की जानकारी सरकार की ओर से दी जा रही है. 

500 अरब डॉलर का कारोबार 

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में असीम संभावनाएं हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि अगले 5 से 6 साल में दोनों देशों के बीच व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.उन्होंने यह भी कहा कि इस डील को लेकर भारत में उद्योग जगत और अन्य पक्षों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है.  

 38 देशों के साथ व्यापार

अमेरिका के अलावा भारत दूसरे देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) को आगे बढ़ा रहा है। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत अब तक 9 एफटीए पर साइन कर चुका है, जिनसे 38 देशों के साथ व्यापार होता है. पीयूष गोयल ने कहा कि मुश्किल वैश्विक हालात के बावजूद इस साल भारत का कुल व्यापार 5 से 6 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है.उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भारत एक मजबूत स्थिति में है.इसकी वजह है स्थिर नीतियां और निवेशकों का बढ़ता भरोसा. 

अमेरिका के साथ ट्रेड डील का फायदा किस सेक्टर को

पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील फ्रेमवर्क से कई सेक्टरों में बड़ी संभावनाएं खुलेंगी. खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा सेंटर में निवेश को इससे बड़ा फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस समझौते से भारत को अमेरिका से आने वाले उत्पादों का लाभ मिलेगा और साथ ही देश के अंदर नए निवेश के मौके भी पैदा होंगे.  अमेरिका के साथ बातचीत बिना किसी तनाव के हुई और सभी पक्षों का सहयोग मिला. उन्होंने बताया कि सरकार का फोकस ऐसे समझौते करने पर है जो आर्थिक विकास, निवेश, नई तकनीक और भारत की वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत भूमिका को बढ़ावा दें.आईएएनएस

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

trade deal

